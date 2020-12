Immortals Fenyx Rising - jak szybciej się wspinać, pływać i latać [Poradnik]

Dowiedzcie się jak szybciej i dłużej wspinać się, pływać oraz latać w w grze Immortals Fenyx Rising.

Gra Immortal Fenyx Rising już przed premierą określana była jako połączenie Assassin's Creed Odyssey i The Legend of Zelda: Breath of the Wild i jest w tym sporo prawdy. Podobnie jak w produkcji Nintendo eksploracja wielkiego, otwartego świata i rozwiązywanie zagadek to spora część gry. W Immortals Fenyx Rising niemal każda aktywność (bieg, wspinaczka, lot, pływanie) zużywa naszą wytrzymałość. Ta jest oczywiście ograniczona, dlatego dobrze wiedzieć jak dobrze nią zarządzać. Na temat tego jak zwiększyć wytrzymałość i skutecznie dbać o nią w Immortals Fenyx Rising możecie przeczytać w naszym poradniku – tutaj. Teraz przyjrzyjmy się sposobom, które pomogą nam zoptymalizować nasze zdolności poruszania się.

Jak szybciej wspinać się Immortals Fenyx Rising

Choć za Immortals Fenyx Rising odpowiadają twórcy Assassin's Creed Odyssey, to jednak Fenyx, to nie Alexios. Nasz bohater dzielnie wspina się na nawet najwyższe szczyty, ale domyślna prędkość wspinaczki jest dość niska, a co więcej błyskawicznie zużywa wytrzymałość. Sprawia to, że trzeba bardzo dobrze planować niemal każdą aktywność, tak aby nie utonąć bądź nie spaść z ogromnej wysokości. Na szczęście jest kilka sposobów, które mogą nam pomóc w szybszym i sprawniejszym wspinaniu się.

Wspinaczka bywa żmudnym procesem w Immortals Fenyx Rising

Po pierwsze – zawsze korzystajcie z podwójnego skoku. Już na samym początku przygody zyskacie dostęp do „złamanych skrzydeł Dedala”, pozwolą wam one na wykonywanie dodatkowego skoku w powietrzu. Domyślnie zdolność ta została zaprojektowana, aby pokonywać większe odległości w etapach platformowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać ją również do zdobywania szczytów. Stojąc blisko ściany wciśnijcie przycisk skoku, będąc w najwyższym punkcie ponówcie tę czynność. Pozwoli to wam błyskawicznie pokonać sporą wysokość, a do tego podwójny skok zużyje zaledwie jeden segment wytrzymałości. Najlepiej jest używać tej kombinacji na początku wspinaczki.

"Podwójny skok" na ratunek

Będąc już na ścianie lepiej jest kontynuować naszą podróż w tradycyjny sposób. Szczególnie, że bardzo szybko będziecie mogli uzyskać dostęp do umiejętności - „skok wspinaczkowy”, którą gorąco wam rekomendujemy. Kosztuje ona zaledwie 2 obole Charona i pozwoli wam nie tylko szybciej pokonywać górzyste przeszkody, ale również zużywa zauważalnie mniej wytrzymałości.

Jak szybciej pływać w Immortals Fenyx Rising

W Immortals Fenyx Rising będziecie dużo biegać, skakać, wspinać się, ale również pływać. Pływanie jest o tyle ryzykowne, że gdy skończy się wam wytrzymałość, to nie ma dla was żadnego ratunku i po utonięciu budzicie się na najbliższym brzegu ze sporą stratą na pasku zdrowia. Jedynym sposobem na bardziej efektowne pływanie jest nabycie zdolności „zryw w wodzie”, która kosztuje 2 obole Charona i podobnie do „skoku wspinaczkowego” pozwoli wam na pokonywanie znacznie większych odległości w wodzie.

Jak szybciej latać w Immortals Fenyx Rising

Latanie w Immortals Fenyx Rising sprawia mnóstwo frajdy, a co ważniejsze pozwala na pokonywanie ogromnych odległości w krótkim czasie. Oczywiście, podobnie jak w życiu - „wszystko co dobre szybko się kończy” i wytrzymałość mocno ogranicza naszą zdolność lotu. Chcąc maksymalnie wykorzystać każdą sekundę w powietrzu musicie nabyć zdolność „przyspieszenie szybowania”, która znacznie wpływa na szybkość lotu i zmniejsza zużywaną wytrzymałość.

"Latać każdy może, trochę lepiej, czasem trochę gorzej..."

Produkcja firmy Ubisoft oferuje nam ogromny, otwarty świat, jednak poruszanie się po nim może być momentami problematyczne. Dlatego też radzimy, aby za pierwsze obole Charona wykupić trzy powyższe zdolności. Gwarantujemy, że wasza przygoda w antycznej Grecji będzie dzięki temu znacznie przyjemniejsza.

Gra Immortals Fenyx Rising jest dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Nintendo Switch.