Immortals Fenyx Rising - jak zwiększyć wytrzymałość [Poradnik]

Przedstawiamy wam wszystkie sposoby na zwiększenie wytrzymałości w grze Immortals Fenyx Rising.

Już dziś swoją premierą ma najnowsza produkcja firmy Ubisoft - Immortals Fenyx Rising. Niech was nie zwiedzie kolorowa oprawa graficzna gry. Podróż po antycznej Grecji potrafi być wyzwaniem, dlatego też zdecydowaliśmy się przygotować dla was serię krótkich poradników, które pomogą wam w różnych aspektach gry. Na początek, dowiemy się - jak zwiększyć wytrzymałość postaci.

Jak zwiększyć wytrzymałość w Immortals Fenyx Rising

Wytrzymałość to jedna z najważniejszych statystyk postaci w grze Immortals Fenyx Rising. Przemierzając krainę greckich bogów bardzo szybko dostrzeżecie, że niemal każda aktywność – szybki bieg, wspinaczka, pływanie, latanie czy walka zużywają waszą wytrzymałość. Na początku przygody, pasek ją symbolizujący będzie się składał tylko z czterech segmentów, które z reguły kończą się błyskawicznie. Podczas zabawy, znajdziecie jednak wiele sposobów na jej zwiększenie.

W Immortals Fenyx Rising możemy rozróżnić dwie, podstawowe metody na zwiększenie wytrzymałości – stała i uzupełniająca (nazwy mocno umowne).

Pierwsza z nich jest najważniejsza i najpotężniejsza, pozwoli ona bowiem na stałe dodać kolejny segment paska wytrzymałości, co automatycznie przekłada się na dłuższy bieg, lot czy wspinaczkę. Podstawowym sposobem na zwiększenie wytrzymałości w Immortals Fenyx Rising jest zbieranie „piorunów Zeusa”, które znajdują się na końcu niemal każdego lochu czy labiryntu w Tartarze.

"Piorun Zeusa" w całej okazałości

Gdy zgromadzimy ich odpowiednią ilość, musimy udać się do „Siedziby Bogów” i tam skorzystać z „Atlasu Zeusa”. Po krótkiej animacji będziemy mogli cieszyć się większą swobodą w podróżach.

"Atlas Zeusa" znajdziesz w "Siedzibie Bogów"

Warto rozglądać się również za wyposażeniem, które pozwoli nam dodatkowo zwiększyć wytrzymałość, jak np. za „napierśnikiem żołnierskiego męstwa” , który możemy zdobyć już na samym początku naszej przygody (podczas zadania polegającego na znalezieniu drugiej części skrzydeł Dedala). Posiadanie odpowiedniego ekwipunku to kolejny sposób na skuteczne i stałe „podbicie wytrzymałości”.

W trakcie swoich podróży na pewno znajdziecie się w sytuacji, w której podczas wyjątkowo długiej wspinaczki zacznie wam się kończyć wytrzymałość. Upadek z nawet niewielkiej wysokości w Immortals Fenyx Rising może skończy się tragicznie, co zatem zrobić? Zbierać „niebieskie grzyby”, to one są kluczem do sukcesu przy wyjątkowo wymagających zadaniach.

Niebieskie grzyby są... niebieskie

Zjedzony na szybko grzyb pozwoli wam zregenerować cząstkę paska wytrzymałości. Co więcej, w „Siedzibie Bogów” za pomocą "Kociła Kirke" możecie tworzyć mikstury, w tym miksturę wytrzymałości, która jeszcze skuteczniej (i szybciej) przywróci wam siły.

"Kocioł Kirke" pozwoli wam przygotować niezbędne mikstury

Teraz już wiecie jak zwiększyć wytrzymałość w Immortals Fenyx Rising. Już wkrótce możecie spodziewać się od nas kolejnych rad na temat gry, w tym jak efektywniej wspinać się, pływać i latać (a jest na to kilka trików) oraz poradnik dotyczący najlepszych broni w grze.

Gra Immortals Fenyx Rising jest dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Nintendo Switch.