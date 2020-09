Immortals Fenyx Rising na pierwszym gameplay'u. Ubisoft ma swoją Zeldę

Kolejne Ubisoft Forward już za nami. Francuski producent nie rozczarował i otrzymaliśmy m.in. pierwszy materiał z rozgrywki w Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising to połączenie Assassin's Creed Odyssey i The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nie kojarzycie Immortals Fenyx Rising? Nic dziwnego, jeszcze rok temu Ubisoft reklamował ją jako Gods & Monsters. Jak podkreślają jednak twórcy, od tamtej pory sporo się zmieniło, a dodatkowy czas produkcji pozwolił zespołowi stworzyć znacznie większą grę. Stąd też nowy tytuł.

Immortals Fenyx Rising - Zelda od Ubisoftu?

Immortals Fenyx Rising to trzecioosobowa, przygodowa gra akcji, w której z łatwością dostrzeżemy inspiracje The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ale to nic złego. Jak już się wzorować, to na najlepszych. Produkcja Ubisoftu przeniesie nas na "Złotą Wyspę", którą zamieszkują bogowie i istoty z greckiej mitologii. Zadaniem głównego bohatera - tytułowego Fenyxa, jest uratowania świata bogów przed okrutnym, demonicznym tytanem.

Fabuła nie należy może do najbardziej odkrywczych, ale to nie ona ma być główną ostoją gry. Do naszej dyspozycji otrzymamy ogromny, otwarty świat, który od początku przygody stać będzie przed nami otworem. W trakcie zabawy czekają na nas liczne starcia (w tym z potężnymi bossami), a także wyzwania zręcznościowe oraz logiczne. Nie zabraknie również rozbudowanego systemu personalizacji postaci. Wzorem Assassin's Creed Valhalla - Fenyx może być zarówno kobietą, jak i mężczyzną. Po stworzeniu bohatera/bohaterki będziemy mogli go dalej dostosowywać do naszych preferencji, m.in. za sprawą wyjątkowych strojów, pancerzy, broni i umiejętności.

Na uwagę zasługuje również znakomita, stylizowana oprawa graficzna, która jest kolejnym elementem przywołującym na naszą myśl The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Immortals Fenyx Rising - kiedy premiera?

Ubisoft nie próżnuje i najbliższe miesiące będą wypełnione produkcjami producenta. Od października do marca 2021 nie będzie miesiąca bez gry Francuzów. Do Immortals Fenyx Rising należeć będzie grudzień, a konkretnie 3 grudnia. Wówczas produkcja trafi na PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X/S i miejmy nadzieję PS5.

