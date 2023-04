Imperium kontratakuje. Recenzja 7. odcinka The Mandalorian 3

Przedostatni odcinek 3. sezonu "The Mandalorian" właśnie wylądował na platformie Disney+. Czy jest on ciekawą podbudową pod finał? Czy scenarzyści wreszcie połączyli wątki przewijające się przez cały sezon?

Spis treści

Co tu dużo mówić: The Mandalorian 3 od Disney+ dotarł do przedostatniego odcinka i scenarzyści po prostu nie mieli wyjścia, jakoś musieli popchnąć akcję do przodu. W efekcie zobaczyliśmy wydarzenia, na które czekaliśmy od dawna i które, w najgorszym razie, powinny pojawić się w połowie sezonu.

Sieć spisków

Siódmy odcinek Mando zaczyna się ujęciami, których nie powstydziłby się Łowca Androidów. Futurystyczna metropolia, deszcz, niebieskie światło, migające neony i wędrowiec (w tym przypadku wędrowczyni) przemierzający podejrzane uliczki. Ową wędrowczynią okazuje się Elia Kane, znajoma doktora Pershinga z odcinka 3. Tym razem scenarzyści stawiają sprawę jasno: Elia to agentka Imperium (surprise, surprise), szpiegująca dla samego Moffa Gideona. W mrocznej alejce przekazuje zbiegłemu przestępcy informacje o wydarzeniach na Nevarro, które, jak można się domyśleć, nie wprawiają złoczyńcy w zadowolenie.

Zobacz również:

Koniec sezonu to moment, w którym Imperium zdecydowanie podnosi głowę. Scenarzyści wyłuszczają wszystkie spiski, intrygi i sojusze, zapowiadają też kolejne działania antagonistów. Jak można się spodziewać, właściwy rozwój tych złowrogich knowań zobaczymy dopiero w 4. sezonie lub w zapowiedzianym na sierpień serialu Star Wars: Ahsoka.

Wojna o niepodległość

Powoli, bo powoli, późno, bo późno, ale z miejsca rusza też wreszcie wątek Mandalorian. Po ustaleniu praw do Mrocznego Miecza i zdobyciu floty, Bo nie zasypia gruszek w popiele i postanawia zjednoczyć różne frakcje swojego ludu, tzn. uhełmowionych ortodoksów i bezhełmowych liberałów. Początki są oczywiście niełatwe. Jak to bywa w takich przypadkach, nie obywa się bez wymiany groźnych spojrzeń, prężenia mięśni pod beskarowymi zbrojami i napędzanych ego potyczek.

Koniec końców niedobrana ekipa rusza na rodzinną planetę, by odnaleźć Wielką Kuźnię, czyli serce cywilizacji Mandalorian. Na miejscu czeka ich jednak niespodzianka, i to w zasadzie niejedna. Fani Gwiezdnych Wojen ucieszą się ze sporej liczby starć, walk, pościgów i pojedynków, które trafiły do 7. odcinka. Oczywiście, pod względem technicznym epizodowi znów nie można nic zarzucić: sceny batalistyczne są dopięte na ostatni guzik, scenografia i efekty specjalne prezentują się świetnie i aż szkoda, że za tą formalną zręcznością nie nadążają twórcy fabuły.

Szczególnie widowiskowo prezentuje się finał odcinka skoncentrowany na walce Mandalorian z zaskakującymi przeciwnikami. Nie mogę się przy tym oprzeć wrażeniu, że tak jak początek epizodu przywołuje Łowcę Androidów, tak koniec nawiązuje do Drużyny Pierścienia. Podziemne miasto Mandalorian i Wielka Kuźnia pobrzmiewają bowiem echem niezapomnianej Morii, a starcie z napastnikami przypomina walkę z orkami. Właściwie brakuje tylko Balroga.

fot. Disney Studios

Widzowie, którzy (tak jak ja) do tej pory narzekali na powolny rozwój fabuły i bezcelowość wydarzeń, w 7. odcinku mogą się trochę otrząsnąć z letargu. Scenariusz wreszcie porzuca formułę misji pobocznych i opowiada o czymś konkretnym. Bardzo rzuca się jednak w oczy marginalizacja Grogu. Miał on co prawda w odcinku swój moment – naprawdę śmieszny i uroczy – ale to tyle. Twórcy nie mogą się pozbyć stworka ze względu na merchandising, ale nie mają najmniejszego pomysłu na osadzenie go w opowieści. Grogu nie jest już nawet McGuffinem – został zepchnięty do roli rekwizytu.

W miejscu stoi też sam Din Djarin – postać najemnika od początku sezonu nie rozwinęła się ani odrobinę. Fakt, że wciela się w niego Pedro Pascal, przestaje już dodawać bohaterowi atrakcyjności. Zakuty w zbroję i statyczny Mandalorianin z zieloną maskotką pod pachą nie jest postacią, którą mam ochotę obserwować przez kolejny sezon.

Zobacz także: The Mandalorian, sezon 3. – kiedy premiera nowych odcinków? Gdzie obejrzeć serial?