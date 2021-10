Implant w mózgu usunie depresję

Eksperymentalny implant umieszczony w mózgu ma usuwać depresję w czasie rzeczywistym. W jaki sposób działa i kiedy będzie dostępny?

Implant monitorujący aktywność mózgu / UCSF

Nowe badania dają nadzieję pacjentom cierpiącym na ciężką depresję. Innowacyjny implant mózgowy może leczyć chorobę poprzez elektryczną stymulację niektórych obszarów mózgu. Ma on monitorować aktywność neuronów pod kątem biomarkerów sygnalizujących początek depresji i krótko zaburzać kluczowy obszar mózgu w czasie rzeczywistym, aby zakłócić cykl i poprawić nastrój. Andrew Krystal, współautor nowego badania wyjaśnia:

To badanie wskazuje drogę do nowego paradygmatu, który jest rozpaczliwie potrzebny w psychiatrii. Opracowaliśmy precyzyjne podejście medyczne, które z powodzeniem poradziło sobie z lekooporną depresją naszej pacjentki, identyfikując i modulując obwód w jej mózgu, który jest wyjątkowo związany z jej objawami.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature mówi o pierwszej pacjentce poddanej leczeniu eksperymentalnym implantem. Sarah, 36-letnia kobieta cierpiąca od dzieciństwa na lekooporną depresję, próbowała już każdego rodzaju terapii, aby wyleczyć swój stan, w tym także terapii elektrowstrząsowej.

Pierwszym krokiem w badaniach było dokładne śledzenie aktywności elektrycznej w mózgu Sary w celu zidentyfikowania określonych wzorców, które korelują z objawami depresji. W tym celu naukowcy skupili się na obszarze ciała migdałowatego. Po zidentyfikowaniu tego spersonalizowanego wzorca aktywności mózgu i celu stymulacji, naukowcy wszczepili urządzenie. W ciągu kilku dni od umieszczenia implantu, depresja kobiety zaczęła ustępować. Przed implantacją uzyskała ona 36 z 45 punktów w skali oceny depresji Montgomery-Åsberg, po 12 dniach od wszczepienia jej wynik spadł do 14, a kilka miesięcy później wynosił jedynie 10, co jest formalną oceną oznaczającą remisję kliniczną.

Jest jeszcze wiele do zbadania, zanim ten rodzaj terapii zbliży się do rzeczywistego zastosowania klinicznego. Ostatecznym planem jest rekrutacja 12 uczestników, a próba ma potrwać do 2035 roku. Na dostępność tego innowacyjnego leczenia przyjdzie nam niestety poczekać, ale z pewnością będzie ono przełomowe.

