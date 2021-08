Indeks glikemiczny nie ma wpływu na wagę ciala

Najnowsze badanie obala popularny mit dotyczący żywności o wysokim i niskim indeksie glikemicznym. Szybkie węglowodany nie powodują tycia?

Indeks glikemiczny to rodzaj rankingu produktów żywnościowych, klasyfikujący je według poziomu stężenia glukozy we krwi w ciągu 2–3 godzin od ich spożycia. Część osób stosuje dietę opartą na tym popularnym parametrze, według którego konsumowanie wolnych węglowodanów ma przyczyniać się do utraty wagi, a jedzenie szybkich powodować jej wzrost.

Ideą mitu przybierania na wadze lub utraty masy ciała związanego z węglowodanami jest to, że pokarmy o wysokim indeksie glikemicznym, takie jak białe ziemniaki czy mąka pszenna, mają powodować gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, który prowadzi do podobnego wzrostu poziomu insuliny odgrywającej główną rolę w tyciu. Pokarmy o niskim indeksie glikemicznym są zaś trawione wolniej, co skutkuje bardziej stabilnym poziomem cukru i insuliny.

Nowe, kompleksowe badanie oparte na danych z 43 kohort wykazały, że szybkie węglowodany nie prowadzą jednak do przybierania na wadze ani nie powodują utraty wagi w porównaniu do wolnych węglowodanów. Jeden z autorów badania, dr Glenn Gaesser tłumaczy:

To badanie jest pierwszym, które definitywnie pokazuje, że szybkie węglowodany nie powodują tycia. Wbrew powszechnemu przekonaniu ci, którzy spożywają żywność o wysokim IG, nie są bardziej narażeni na otyłość lub przybieranie na wadze niż ci, którzy spożywają żywność o niskim IG.

Naukowcy dodają, że osoby na diecie powinny zamiast tego znaleźć odpowiednią równowagę między spożywanymi węglowodanami, które często zawierają błonnik i inne, ważne dla zdrowia składniki odżywcze.

Źródło: slashgear.com