Indiana Jones 5 – kiedy premiera? Fabuła, zwiastun i obsada nowej części kultowego klasyka

Indiana Jones powraca! Po 15 latach od premiery ostatniego filmu, w kinach znów zabrzmi kultowa fanfara. Sprawdźcie, co już wiadomo o filmie Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia.

Spis treści

Indiana Jones – najważniejsze informacje

Opowieść o Indianie Jonesie to jednak z najpopularniejszych serii Kina Nowej Przygody. Stworzony przez George'a Lucasa bohater to archeolog, przemierzający egzotyczne kraje w poszukiwaniu zaginionych skarbów. W ikoniczną postać wciela się Harrison Ford, a do atrybutów bohatera należą: kapelusz typu fedora, pejcz, skórzana kurtka i listonoszka. Charakterystycznymi cechami archeologa są też sarkastyczny humor i słabość do pięknych kobiet.

Do tej pory powstały 4 filmy z Harrisonem Fordem opowiadające o przygodach Indy'ego.

Poszukiwacze Zaginione Arki (1981)

Indiana Jones i Świątynia Zagłady (1984)

Indiana Jones i ostatnia krucjata (1989)

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki (2008)

Akcja trzech pierwszych części rozgrywa się w latach 30., a akcja 4 – pod koniec lat 50.

George Lucas stworzył również serial przygodowy dla młodzieży pt. Kroniki młodego Indiany Jonesa oraz serię filmów Przygody młodego Indiany Jonesa. O losach archeologa opowiadają też książki różnych autorów oraz gry komputerowe.

Zobacz również:

fot. Lucasfilm

Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia

Po 15 latach od premiery Królestwa Kryształowej Czaszki do kin trafi piąta część przygód Indiany Jonesa. W rolę archeologa ponownie wcieli się Harrison Ford, a akcja filmu będzie rozgrywać się w roku 1969, w czasach wyścigu kosmicznego rozgrywającego się pomiędzy Rosją Radziecką a Stanami Zjednoczonymi.

Wedle plotek, będzie to film stanowiący zamknięcie klasycznej serii i otwierający jednocześnie nowy cykl, z młodszymi bohaterami. Do niedawna spekulowano, że w przyszłości powstaną filmy opowiadające o przygodach archeologa z młodzieńczych lat – w rolę młodego Indiany miał się wcielić Chris Pratt. Plotki zostały jednak stanowczo zdementowane przez samego aktora, a na temat dalszych planów George'a Lucasa wciąż nie ma żadnych pewnych informacji.

fot. Lucasfilm

Ważną częścią Indiany Jonesa 5 z pewnością będzie postać grana przez Phoebe Waller-Bridge, która dołączyła do franczyzy po wielkim sukcesie swojego serialu pt. Fleabag. Aktorka wcieli się w chrześnicę Indiany, Helenę.

Cztery poprzednie filmy o przygodach Indiany Jonesa wyreżyserował Steven Spielberg, Tym razem na reżyserskim stołku zasiadł James Mangold, dwukrotnie nominowany do Oscara autor takich filmów, jak Spacer po linie, Logan: Wolverine czy Le Mans '66. Muzykę do Indiany Jonesa po raz kolejny skomponuje John Williams.

Data premiery

Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia do kin trafi 30 czerwca 2022 roku.

Obsada

Obsada 5. części Indiany Jonesa wygląda naprawdę imponująco. W filmie występują:

Harrison Ford – Indiana Jones

– Indiana Jones Phoebe Waller-Bridge – Helena

– Helena Mads Mikkelsen – Voller

– Voller Thomas Kretschmann

Antonio Banderas

Boyd Holbrook – Klaber

– Klaber Shaunette Renée Wilson – Mason

– Mason Toby Jones

John Rhys-Davies

Zwiastun

Nową przygodę Indiany Jonesa możecie podejrzeć dzięki pierwszemu teaserowi filmu:

Zobacz także: Strażnicy Galaktyki Vol. 3 – kiedy w Polsce? Zwiastun, fabuła, obsada filmu Marvela