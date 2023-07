Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Czy film jest dostępny online? Gdzie obejrzeć całą serię?

„Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia” to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Gdzie można obejrzeć film i gdzie znaleźć cały cykl z Harrisonem Fordem?

Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia to film z pewnością wyjątkowy: ma bowiem zakończyć serię i stanowić pożegnanie Harrisona Forda z rolą. Choć więc recenzje filmu są mieszanie, warto obejrzeć ostatnią walkę dzielnego archeologa.

Gdzie obejrzeć film?

Film Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia prezentuje Multikino, Cinema City, Helios i sieć NoveKino. Oficjalna premiera filmu w Polsce odbyła się w piątek, 30 czerwca 2023 roku.

W kinach znajdziecie następujące rodzaje pokazów:

2D – standardowy, dwuwymiarowy obraz;

– standardowy, dwuwymiarowy obraz; IMAX 2D – obraz dwuwymiarowy wyświetlony na wielkim ekranie.

– obraz dwuwymiarowy wyświetlony na wielkim ekranie. 4DX 2D – obraz dwuwymiarowy + ruchome fotele i dodatkowe efekty środowiskowe.

Film jest dostępny zarówno w wersji z napisami, jak i z dubbingiem, choć z dubbingiem film obejrzycie jedynie w formacie 2D.

Czy film Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia jest dostępny online?

Nowy film z cyklu o Indianie Jonesie dopiero trafił do kin i to właśnie na sali kinowej możecie go teraz oglądać. Jeśli jednak macie ochotę przypomnieć sobie poprzednie odsłony opowieści o awanturniczym archeologu, zajrzyjcie na platformę Disney+. Znajdziecie tam takie filmy, jak:

Poszukiwacze Zaginione Arki (1981)

Indiana Jones i Świątynia Zagłady (1984)

Indiana Jones i ostatnia krucjata (1989)

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki (2008)

Na Disney+ znajdziecie też krótki klip, dzięki któremu zajrzycie za kulisy powstawania filmu Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia.

