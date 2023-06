Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Kiedy polska premiera? Obsada, zwiastun i fabuła superprodukcji

Indiana Jones powraca! Po ponad dekadzie od premiery ostatniego filmu, w kinach znów zabrzmi słynna fanfara. Przekonajcie się, co już wiadomo o filmie „Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia”.

Indiana Jones – najważniejsze informacje

Opowieść o Indianie Jonesie to jednak z najpopularniejszych serii Kina Nowej Przygody. Stworzony przez George'a Lucasa bohater to archeolog, przemierzający egzotyczne kraje w poszukiwaniu zaginionych skarbów. W ikoniczną postać wciela się Harrison Ford, a do atrybutów bohatera należą: kapelusz typu fedora, pejcz, skórzana kurtka i listonoszka. Charakterystycznymi cechami archeologa są też sarkastyczny humor i słabość do pięknych kobiet.

Do tej pory powstały 4 filmy z Harrisonem Fordem opowiadające o przygodach Indy'ego.

Poszukiwacze Zaginione Arki (1981)

Indiana Jones i Świątynia Zagłady (1984)

Indiana Jones i ostatnia krucjata (1989)

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki (2008)

Akcja trzech pierwszych części rozgrywa się w latach 30., a akcja 4 – pod koniec lat 50.

George Lucas stworzył również serial przygodowy dla młodzieży pt. Kroniki młodego Indiany Jonesa oraz serię filmów Przygody młodego Indiany Jonesa. O losach archeologa opowiadają też książki różnych autorów oraz gry komputerowe.

Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia

Po 15 latach od premiery Królestwa Kryształowej Czaszki do kin trafi piąta część przygód Indiany Jonesa. W rolę archeologa ponownie wcieli się Harrison Ford, a akcja filmu będzie rozgrywać się w roku 1969, w czasach wyścigu kosmicznego rozgrywającego się pomiędzy Rosją Radziecką a Stanami Zjednoczonymi.

Wedle plotek, będzie to film stanowiący zamknięcie klasycznej serii i otwierający jednocześnie nowy cykl, z młodszymi bohaterami. Do niedawna spekulowano, że w przyszłości powstaną filmy opowiadające o przygodach archeologa z młodzieńczych lat – w rolę młodego Indiany miał się wcielić Chris Pratt. Plotki zostały jednak stanowczo zdementowane przez samego aktora, a na temat dalszych planów George'a Lucasa wciąż nie ma żadnych pewnych informacji.

Ważną częścią Indiany Jonesa 5 z pewnością będzie postać grana przez Phoebe Waller-Bridge, która dołączyła do franczyzy po wielkim sukcesie swojego serialu pt. Fleabag. Aktorka wcieli się w chrześnicę Indiany, Helenę.

Cztery poprzednie filmy o przygodach Indiany Jonesa wyreżyserował Steven Spielberg, Tym razem na reżyserskim stołku zasiadł James Mangold, dwukrotnie nominowany do Oscara autor takich filmów, jak Spacer po linie, Logan: Wolverine czy Le Mans '66. Muzykę do Indiany Jonesa po raz kolejny skomponuje John Williams.

Data premiery

Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia do kin trafi 30 czerwca 2022 roku.

Obsada

Obsada 5. części Indiany Jonesa wygląda naprawdę imponująco. W filmie występują:

Harrison Ford – Indiana Jones

– Indiana Jones Phoebe Waller-Bridge – Helena

– Helena Mads Mikkelsen – Voller

– Voller Thomas Kretschmann

Antonio Banderas

Boyd Holbrook – Klaber

– Klaber Shaunette Renée Wilson – Mason

– Mason Toby Jones

John Rhys-Davies

Indiana Jones 5 – recenzje z premiery w Cannes (24.05.2023)

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia był jednym z filmów, które dostąpiły zaszczytu premiery na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes. Niestety trudno uznać to za szczęśliwe wydarzenie, biorąc pod uwagę niepochlebne opinie, z którymi spotkało się widowisko. Wybraliśmy dla Was kilka przykładów, które najlepiej obrazują wrażenia zachodnich recenzentów:

David Fear, Rolling Stone

Film zaspokaja pewne oczekiwania, ale nie za pomocą opowiadanej historii, ale za sprawą podkręcania fanów i świadomości zbliżającego się końca.

David Rooney, Hollywood Reporter

To duży, bombastyczny film, który wykonuje wszystkie odpowiednie ruchy, ale nigdy nie odnajduje w tym wiele radości – i to pomimo ciężko eksploatowanej partytury Johna Williamsa, która ma wciskać nasz przycisk nostalgii i przekonać nas, że jesteśmy w trakcie szalonej przygody.

Owen Gleiberman, Variety

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to sumienny, gorliwy, ale ostatecznie raczej niesprawiający przyjemności kawałek nostalgicznej bzdury.

Richard Lawson, Vanity Fair

Można wyczuć, że czterech uznanych scenarzystów próbuje łapać inspiracje i chybia. To, co udało im się zrobić, byłoby w porządku jako samodzielny film przygodowy z inną postacią, ale to nie jest warte nawet bata.

David Ehrlich, indieWire

Wczoraj należy do nas, mówi ktoś w pewnym momencie, a jeśli chodzi o Indianę Jonesa, rzeczywiście jest to prawda. Problem polega na tym, że już to wiemy, więc dzisiejszy film wydaje się kompletną stratą czasu.

Jest też oczywiście kilka pozytywnych opinii:

Bilge Ebiri, New York Magazine/Vulture

To cholernie dobra zabawa. Mangold może nie ma talentu młodego Spielberga do ekstrawaganckiej choreografii scen akcji (ale kto ma?). Ale jest reżyserem surowszym, mniej rozpasanym, używającym węższych kadrów i trzymającym kamerę blisko wydarzeń.

John Nugent, Empire Magazine

Jeśli dołączysz do [Indiany] na przejażdżkę, spotka Cię godne pożegnanie z ulubionym kinowym rabusiem grobowców.

Peter Bradshaw, Guardian

Indiana Jones wciąż ma w sobie pewną old-schoolową klasę.

Zwiastuny

Nową przygodę Indiany Jonesa możecie podejrzeć dzięki pierwszemu teaserowi filmu:

Trailer 2

