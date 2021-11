Indiana Jones znika z Netflixa! Zobacz listę usuwanych produkcji!

Zbliża się koniec miesiąca, więc rośnie liczba tytułów znikających z oferty Netflixa. Sprawdźcie, jakich produkcji wkrótce zabraknie!

Spis treści

Fani klasycznego kina gangsterskiego XX wieku z pewnością będą niezadowoleni. Mają oni bowiem ostatnie chwile, żeby obejrzeć film Nietykalni z Kevinem Costnerem i Robertem de Niro na Netflixie. Wśród filmów usuwanych z platformy znajdują się także dwie odsłony przygód Indiany Jonesa oraz wiele innych produkcji, w tym popularny serial Rake. Sprawdźcie pełną listę poniżej!

Rake

Cleaver Greene jest prawnikiem broniącym tych przestępców, których inni nie chcą reprezentować. Kanibale, bigamiści czy bossowie narkotykowi to jego ulubieni klienci, stanowiący dla niego największe wyzwanie. Jednak inteligencja i urok osobisty pomagają mu nie tylko zwyciężać w sądzie, ale także zdobywać wielu przyjaciół, gdyż życie prywatne Cleavera, dalekie jest od ideału...

Kraj produkcji : Australia

: Australia Twórcy : Peter Duncan, Richard Roxburgh, Charles Waterstreet

: Peter Duncan, Richard Roxburgh, Charles Waterstreet Gatunek : dramat, komedia

: dramat, komedia Obsada : Richard Roxburgh, Matt Day, Adrienne Pickering, Russell Dykstra, Caroline Brazier, Kate Box, Keegan Joyce, Danielle Cormack

: Richard Roxburgh, Matt Day, Adrienne Pickering, Russell Dykstra, Caroline Brazier, Kate Box, Keegan Joyce, Danielle Cormack Dostępny do: 30 listopada

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki

Najnowsza seria przygód z jego udziałem rozpoczyna się na pustynnym południowym-wschodzie w 1957 roku – w samym apogeum Zimnej Wojny. Indiana i jego towarzysz Mac właśnie wymknęli się z rąk sowieckich agentów i wracają do domu. Wkrótce potem Indiana Jones dowiaduje się od dziekana swojej macierzystej uczelni – Marshall College – i bliskiego przyjaciela, że jego ostatnie wyczyny nie spodobały się przedstawicielom rządu, którzy naciskają na władze uniwersytetu, aby te usunęły profesora Jonesa z uczelni. Wyjeżdżając z miasta, Indiana spotyka zbuntowanego młodego człowieka Mutta, który naprowadza go na ślad Kryształowej Czaszki z Aktor. Indiana i Mutt wyruszają do najbardziej odległych zakątków Peru. Szybko jednak zdają sobie sprawę z tego, że nie są sami. Na trop Kryształowej Czaszki wpadli także sowieccy agenci pod wodzą zimnej jak lód i porażająco pięknej Iriny Spalko. Sowieci wierzą, że odkrywając tajemnice czaszki będą mogli zapanować nad światem. Profesor Jones i jego młody towarzysz muszą szybko znaleźć sposób na pokrzyżowanie szyków bezlitosnym Sowietom i powstrzymanie ich przed zagarnięciem obdarzonej nadprzyrodzoną mocą Kryształowej Czaszki.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone,

: Stany Zjednoczone, Reżyseria : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Scenariusz : David Koepp

: David Koepp Gatunek : przygodowy, akcja

: przygodowy, akcja Obsada : Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen, Shia LaBeouf, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent, Joel Stoffer, Igor Jijikine, Alan Dale

: Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen, Shia LaBeouf, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent, Joel Stoffer, Igor Jijikine, Alan Dale Dostępny do: 30 listopada

Nietykalni

W Chicago okresu prohibicji królują Al Capone, nieuczciwi policjanci i przekupni sędziowie. Aby położyć kres rządom mafijnego terroru, agent federalny Eliot Ness powołuje grupę "Nietykalnych". Jednak swego wroga numer jeden może pokonać dopiero po lekcji udzielonej mu przez doświadczonego gliniarza Malone'a: nie ufaj nikomu i strzelaj szybko, zawsze pierwszy...

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Brian De Palma

: Brian De Palma Scenariusz : David Mamet

: David Mamet Gatunek : gangsterski

: gangsterski Obsada : Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, Robert de Niro, Charles Martin Smith, Billy Drago, Patricia Clarkson, Richard Bradford, Brad Sullivan

: Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, Robert de Niro, Charles Martin Smith, Billy Drago, Patricia Clarkson, Richard Bradford, Brad Sullivan Dostępny do: 30 listopada

Wszystkie filmy i seriale znikające z Netflix:

wtorek (30.11)

Rake

Rok pierwszy

Visaranai

Richard Pryor: Live in Concert

The Violin Player

Weselne przeznaczenie

Indiana Jones i Świątynia Zagłady

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki

Legenda Tajnego Przejścia

Policja i rasizm

Nietykalni

Mała syrenka

Vendetta

Przerwana lekcja muzyki

Błękitna laguna

Across Grace Alley

1000 Rupee Note

Supersamiec

Wandering Stars

Rozważna i romantyczna

Ostatni władca wiatru

środa (1.12)

Temple

piątek (3.12)

Lost & Found Music Studios

