Indie drugim największym światowym rynkiem zbytu smartfonów

Na pierwszym miejscu nadal pozostają Chiny. Znacząca zmiana na dalszych miejscach na podium spowodowała, że Indie stały się drugim światowym rynkiem zbytu dla smartfonów.

Według firmy analitycznej Counterpoint Research, która co roku publikuje swoje prognozy rynkowe Indie stały się drugim na świecie rynkiem zbytu smartfonów.

Źródło: techadvisor.co.uk

Najnowsze informacje wskazują, nasycony rynek spowodował, że Stany Zjednoczone znalazły się na trzecim miejscu. Największym na świecie rynkiem zbytu smartfonów pozostają niezmiennie Chiny. Dużo ciekawiej wygląda reszta podium. Na drugie miejsce wskoczyły właśnie Indie. Obywatele tego państwa od pewnego czasu niezmiennie kupują coraz większe ilości smartfonów. W 2019 roku do Indii wysłano aż 158 milionów sztuk telefonów komórkowych, co przełożyło się na 7 procentowy wzrost rok do roku.

Analitycy przewidują, że wzrosty możemy przypisać chińskim producentom, którzy oferują coraz bardziej agresywnie wycenione urządzenia w połączeniu z udanymi strategiami promocyjnymi z nakierowaniem na marketing szeptany.

Według wyników badań aż 72 procent wszystkich telefonów wysłanych do Indii w 2019 roku zostało wyprodukowanych przez chińskich producentów z Xiaomi, Vivo, Realme i Oppo na czele. Firmy te w przeciągu ostatnich 12 miesięcy znacząco poprawiły swoją globalną oraz lokalną pozycję. Co ciekawe Indie stały się największym rynkiem zbytu dla Xiaomi. Nawet Chińczycy kupują mniejsze ilości smartfonów z logo Mi na obudowie.

Sprzedaż Xiaomi poszybowała w górę dzięki wydzieleniu submarki Redmi i mocnej koncentracji na coraz tańszych smartfonach.

Świetny wzrost zanotowała mało znana firma Realme, która wysłała do Indii aż 2,5 raza więcej urządzeń. Vivo osiągnęło wzrost na poziomie 76 procent. Co ciekawe Samsung wysłał do Indii prawie taka samą ilość smartfonów co w 2018 roku. Firma zanotowała spadek o pięć procent.

Kawałek tortu przypadł również firmie Apple, która zanotowała bardzo duży wzrost w IV kwartale 2019 roku. Było to możliwe dzięki obniżeniu cen iPhone'a Xr oraz wprowadzeniu tańszego iPhone'a 11.

Należy pamiętać, że pomimo iż do Indii dostarczono ogromną ilość urządzeń to najczęściej są to najtańsze, budżetowe konstrukcje.

Źródło: neowin.net