Indie: humanoidalne roboty mają pomóc w walce z koronawirusem

Koronawirus został wykryty w Indiach 30 stycznia, a jak do tej pory z jego powodu zmarło tam 27 osób, a 1024 jest pod obserwacją lekarską. Jak i w każdym innym kraju, także tutaj jednym z aspektów wymagających szczególnej uwagi jest kontakt personelu przychodni i szpitali z osobami zarażonymi. Jak donosi agencja ANI, prywatna firma technologiczna ufundowała dla ośrodka zdrowia w Tiruchirappalli (w położonym na południu kraju stanie Tamil Nandu) cztery humanoidalne roboty, które mają przejąć na siebie część kontaktów z osobami mającymi koronawirusa. Aktualnie jeszcze nie rozpoczęły pracy - ich stałe wdrożenie jest planowane po uzyskaniu zgody od administracji.

Tamil Nadu:A pvt software company in Tiruchirappalli has donated humanoid robots to govt hospital in the city for delivering medicines to patients at COVID19 isolation ward. 4 of these robots are currently ready for use. Hospital's Dean says "They'll be used if dist admn permits" pic.twitter.com/uT3VCxq3bn