Indiefoxx w tarapatach. Alinity domaga się permanentnego bana dla streamerki?

Gwiazda Twitcha Natalia "Alinity" Mogollon wzywa Twitcha do zrobienia czegoś z recydywistami na platformie, wskazując konkretnie na Indiefoxx, która otrzymała niedawno szóstego bana.

Alinity to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych streamerek na Twitchu. Tym razem gwiazda platformy należącej do Amazonu postanowiła wypowiedzieć się na temat Indiefoxx, a konkretnie notorycznego łamania przez nią regulaminu Twitcha. Zdaniem Alinity, Twitch jest zbyt pobłażliwy wobec najpopularniejszych streamerek i streamerów. Za przykład podaje właśnie popularną Indiefoxx.

"Więc czy Twitch zrobi coś z recydywistami? Czy też jest to uczciwa gra dla każdego, aby zacząć rozciągać TOS (Terms of service - warunki korzystania z serwisu - przyp.red) tak cienko, jak tylko można? Już wcześniej korzystałam z tej rozmytej linii. Pomyślałam wtedy, że to jest popaprane i nadal tak uważam. Potrzebujemy spójności i równego traktowania. W innymi wypadku, jaki jest sens istnienia TOS? - Alinity."

Przypomnijmy, zaledwie wczoraj informowaliśmy was o już szóstym banie dla Indiefoxx. Co ciekawe, choć regularnie łamie ona regulamin Twitcha, to włodarze platformy za każdym razem nakładali na nią maksymalnie 3 dniowy ban. Możliwe jednak, że słowa Alinity są prorocze bowiem tym razem jej koleżanka po fachu nie ujawniła, ile potrwa jej rozbrat z platformą. Co więcej, sprawy nie komentuje również Twitch.

fot. Twitter / Indiefoxx

Ostatni stream Indiefoxx nie różnił się specjalnie do jej standardowych transmisji, dlatego też nie wiadomo nawet, za co, tak naprawdę, gwiazda Twitcha tym razem otrzymała bana. Czy Indiefoxx zostanie permanentnie usunięta z platformy? Jest to raczej mało prawdopodobne, szczególnie, że wciąż posiada ona status oficjalne "partnera" Twitch.

