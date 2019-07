Indukcyjne ładowarki Tracer – szybko i bezprzewodowo!

Bolączką większości smartfonów jest krótki czas pracy na baterii. Każdemu z nas przynajmniej raz telefon rozładował się w najmniej oczekiwanym momencie. Tracer, popularny producent sprzętu elektronicznego, wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich tych, którzy nie chcą się martwić stanem baterii, m.in. podczas jazdy samochodem, i przedstawia najnowszą serię akcesoriów do indukcyjnego ładowania.

Tracer Wireless Automatic to urządzenie dedykowane wszystkim kierowcom, którzy podczas podróży chcą naładować telefon, nawigację GPS lub inny sprzęt posiadający funkcję bezprzewodowego czerpania energii. Jest to uchwyt do zamontowania na szybie lub desce rozdzielczej samochodu za pomocą mocnej przyssawki. Został on wykonany z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia jego stabilność nawet podczas jazdy nierówną i wyboistą drogą. Ramię, o długości 16 centymetrów, można dowolnie regulować. Gwarantuje to najbardziej komfortowe dla kierowcy ułożenie ładującego się sprzętu. Tracer Wirless Automatic to bardzo solidny uchwyt, który świetnie się sprawdzi nawet jeśli nasz telefon lub nawigacja nie posiada opcji indukcyjnego zasilania.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wygodę korzystania z ładowarki Tracer, została ona wyposażona w najwyższej klasy sensor podczerwieni, który wykrywa zbliżający się smartfon i samoczynnie zaciska boczne ramiona. Automatycznie dopasowują się one także do szerokości danego urządzenia. Gdy będziemy chcieć wyciągnąć telefon, wystarczy przyłożyć palec do wygodnie umieszczonego czujnika, wtedy mocowanie delikatnie się rozsunie. Tracer Wireless Automatic umożliwia pracę w trybie Quick Charge. Ładuje wtedy telefon z mocą 10W. Jednak ładowarka jest również kompatybilna ze sprzętami obsługującymi ładowanie z mocą 5W.

Tracer Wireless Automatic – najważniejsze informacje:

Solidny uchwyt do zamocowania na szybie lub desce rozdzielczej

Przyssawka zapewniająca stabilność urządzenia

Bezpieczne ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem QI

Energia pobierana z gniazdka zapalniczki kablem ze złączem USB-C

Czujnik podczerwieni i automatyczne ramiona

Ładowanie o mocy 10W

Tracer Wireless Mobility to natomiast propozycja dla osób, które poszukują indukcyjnej ładowarki, ale chcą mieć możliwość wygodnego korzystania ze swojego telefonu podczas ładowania. Urządzenie zostało wyposażone w 8 przyssawek, które utrzymują smartfon oraz zabezpieczają go przed wyślizgnięciem i upadkiem. Baza ładowarki ma wysuwany uchwyt, który w razie potrzeby posłuży jako podpórka telefonu, np. podczas oglądania filmów, lub jako uchwyt do trzymania urządzenia między palcami. Aby utrzymać temperaturę pod kontrolą podczas ładowania, producent zatroszczył się także o odpowiedni dobór materiałów. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom Tracer Wireless Mobility bez problemu można zabrać w każdą podróż. Moc 10W umożliwia szybkie ładowanie nawet najnowszych sprzętów wyposażonych w funkcję „wireless charging”.

Tracer Wireless Mobility – najważniejsze informacje:

8 przyssawek

Zastosowanie jako podpórka lub jako wygodny leżący w dłoni uchwyt

Ładowanie o mocy 10W

Kompatybilna z wieloma urządzeniami posiadającymi funkcję „wireless charging”

Ładowarki Tracer są dostępne w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym. Tracer Wireless Automatic można nabyć w cenie już od 99 zł, Tracer Wireless Magnetic od 59 zł , a Tracer Wireless Mobility już od 49 zł.