Infinix S5 Pro - smartfon z wysuwanym aparatem

W serwisie GSM Arena pojawiły się informacje o smartfonie Infinix S5 Pro. Marka ta jest w naszym rejonie praktycznie nieznana, jednak może dzięki niemu to się zmieni?

Infinix Mobile to marka z Hong-Kongu, operująca na terenie Chin oraz południowo-wschodniej Azji, ale - co ciekawe - projektująca swoje telefony w biurach na terenie Francji. Jednym z rynków, na którym sprzedaje swoje modele, jest Egipt - tam zajmuje trzecie miejsce pod względem popularności, mając przed sobą Samsunga i Huawei. Serwis GSM Arena dotarł do informacji o szykowanym przez markę modelu, który być może będzie sprzedawany globalnie. Jest to Infinix S5 Pro, ulepszona edycja Infinix 5S. Znajduje się on w sprzedaży już od jakiegoś czasu. Niestety, o specyfikacji niewiele wiadomo - wyświetlacz wygląda na 6,6", a główny obiektyw aparatu tylnego to 48Mpix. Widzimy także dwa towarzyszące, ale ich przeznaczenie póki co pozostaje niejasne.

Źródło: GSM Arena

Jeśli chodzi o procesor, możemy powiedzieć tylko tyle, że poprzednia wersja, czyli nie-Pro, miała ośmiordzeniowy. Aparat przedni jest wysuwany, dlatego wyświetlacz może wypełniać większość frontu. Nie mamy żadnych danych na jego temat, poza istotną informacją - obsługuje HDR. I to właściwie tyle - musimy zaczekać na datę premiery, dostępność oraz cenę urządzenia. Wygląda na ciekawy model, który plasuje się na granicy budżetowca i średniaka.

Źródło: GSM Arena