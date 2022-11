Infinix ZERO ULTRA dostępny w Polsce! Pierwszy na świecie smartfon z turboładowaniem 180 W

Marka Infinix rozszerza swoje portfolio smartfonów na polskim rynku.

Model ZERO ULTRA, najnowszy smartfon Infinix, trafił do sprzedaży w Polsce. Został wyposażony w aparat fotograficzny 200 Mpx z optycznym stabilizatorem obrazu i dodatkowym, szerokokątnym obiektywem 13 Mpx, przedni aparat 32 Mpx z podwójną lampą błyskową, a także bardzo duży 6,8-calowy bezramkowy zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz i szczytowej jasności 900 nitów. Model posiada również moduł NFC i dwa miejsca na karty 5G.

To, co jednak najbardziej wyróżnia ten smartfon, to zastosowanie funkcji 180 W Thunder Charge - opracowanej przez Infinix najszybszej obecnie na świecie technologii z mocą ładowania 180 W, dzięki której w zaledwie 12 minut można w pełni naładować jego dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh. Smartfon został wyposażony w 20 czujników temperatury, które chronią przed przegrzaniem zarówno samo urządzenie, jak i ładowarkę oraz kabel. Sama ładowarka wykorzystuje technologię GaN, opartą na wydajnych i energooszczędnych półprzewodnikach z azotku galu.

Fot. Infinix

Smartfon działa w oparciu o oprogramowanie Infinix XOS 12, a jego sercem został procesor MediaTek Dimensity 920, wspierany przez zaawansowany, 4-warstwowy grafitowy system chłodzenia. Model ZERO ULTRA dysponuje pamięcią 8+256 GB z możliwością poszerzenia jej do 13 GB dzięki integracji 8+5 GB ROM i RAM.

Został zaprojektowany z naciskiem na wyróżniający się design. Dostępny jest w srebrzysto-białej (Coslight Silver) wersji kolorystycznej. Wygląd smartfonów Infinix jest inspirowany kosmosem, dlatego marka nawiązała partnerstwo z Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich, w którym miała też miejsce światowa premiera pierwszego modelu z serii ZERO.

Sugerowana cena smartfona Infinix ZERO ULTRA wynosi 2999 zł. Dostępny jest u partnerów handlowych Infinix: Allegro oraz Media Expert.