Inflacja nie istnieje w słowniku Samsunga. Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 mogą być tańsze od swoich poprzedników

Według niektórych plotek Samsung może nieco obniżyć ceny Galaxy Z Fold 5 w porównaniu do Galaxy Z Fold 4, natomiast Galaxy Z Flip 5 może być wyceniony podobnie do Galaxy Z Flip 4.

Spis treści

Samsung potwierdził, że zorganizuje kolejną premierę Galaxy Unpacked w lipcu w Korei Południowej. Oczekuje się, że podczas tego wydarzenia firma zaprezentuje Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5. W zeszłym tygodniu wyciekły ich wygląd, funkcje i warianty kolorystyczne, a teraz pojawiły się dobre wieści na temat cen Galaxy Z Fold 5.

Według niektórych plotek Samsung może nieco obniżyć ceny Galaxy Z Fold 5 w porównaniu do Galaxy Z Fold 4. Chociaż nie ujawniono dokładnej ceny, możliwe jest, że Samsung może obniżyć cenę swojego składanego telefonu nowej generacji, ponieważ telefon nie przynosi żadnych większych ulepszeń. Niedawno Google wprowadziło na rynek swój pierwszy składany telefon, Pixel Fold, z ceną 1799 USD (około 7000 - 8000 zł), pomimo lepszej konfiguracji aparatu.

Zobacz również:

Fot. SmartPrix.com / OnLeaks

Ze względu na minimalne ulepszenia, Galaxy Z Fold 5 może być wyceniony niżej niż Galaxy Z Fold 4

Ponieważ oczekuje się, że Galaxy Z Fold 5 przyniesie w dużej mierze tę samą konfigurację aparatu, co Galaxy Z Fold 4, logiczne byłoby, aby Samsung obniżył ceny, aby przyciągnąć więcej konsumentów lub powstrzymać użytkowników Galaxy przed przeskakiwaniem na inne marki. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami i plotkami, Galaxy Z Fold 5 będzie miał osłonę i ekrany wewnętrzne podobne do Galaxy Z Fold 4. Będzie wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB pamięci RAM, 256 GB / 512 GB pamięci masowej i baterię o pojemności 4,400 mAh z szybkim ładowaniem 25 W. Największą zmianą będzie zawias w kształcie kropli wody, który poprawia składanie ekranu i nie pozostawia szczeliny między dwiema składanymi połówkami telefonu.

Może on być również wyposażony w aparat główny 50 MP, aparat ultraszerokokątny 12 MP i zewnętrzny aparat do selfie 12 MP, wszystkie z możliwością nagrywania wideo 4K 60 klatek na sekundę. Inne funkcje, których możemy oczekiwać od Galaxy Z Fold 5, obejmują kompatybilność z rysikiem S Pen, głośniki stereo, stopień ochrony IP57 dla odporności na kurz i wodę, 5G, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, port USB 3.2 typu C, Samsung Pay, Samsung DeX i oprogramowanie One UI 5.1.1 oparte na systemie Android 13.

Prawdopodobnie cena Galaxy Z Fold 5 w najniższej konfiguracji będzie oscylować pomiędzy 6000 - 7000 zł.

Cena Galaxy Z Flip 5 może być zbliżona do Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5 może być jednak wyceniony podobnie do Galaxy Z Flip 4 na 3599 zł. Telefon z klapką doczeka się ogromnej zmiany konstrukcyjnej - otrzyma ogromny wyświetlacz zewnętrzny o przekątnej aż 3,4 cala. Otrzymuje również stopień ochrony IP57 (dla odporności na kurz i wodę) oraz zawias w kształcie kropli wody dla mniej oczywistego zagięcia ekranu i płaskich składanych połówek. Mówi się, że będzie wyposażony w większy aparat główny 12 MP, aparat ultraszerokokątny 12 MP i aparat do selfie 12 MP.

Oczekuje się, że telefon Galaxy Z Flip piątej generacji będzie wyposażony w układ Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB pamięci RAM, 128 GB / 256 GB pamięci masowej, 5G, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, głośniki stereo, port USB typu C i Wireless DeX. Może być zasilany przez tę samą baterię o pojemności 3700 mAh, która była używana w jego poprzedniku, szybkie ładowanie o mocy 25 W i szybkie ładowanie bezprzewodowe.

Prawdopodobnie cena Galaxy Z Fold 5 w najniższej konfiguracji będzie oscylować pomiędzy 3000 - 4000 zł.