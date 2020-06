Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition za darmo na PS4, Xbox One i PC

Mamy dobre wieści dla fanów bijatyk i komiksowego uniwersum DC. Gra Injustice: Gods Among Us w wersji Ultimate Edition jest dostępna za darmo na konsolach i PC.

Injustice: Gods Among Us to bijatyka od zasłużone studia NetherRealm, które najbardziej znane jest z serii Mortal Kombat. Choć pierwsza odsłona Injustice ma już parę ładnych lat (pierwsza wersja gry zadebiutowała w 2013 roku), to wciąż zaliczana jest do grona najlepszych produkcji w swoim gatunku.

Firma Warner Bros. Interactive Entertainment i studio NetherRealm postanowiły udostępnić Injustice: Gods Among Us na PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One (we wsteczne kompatybilności) oraz na PC (Steam). Co istotne, do naszej dyspozycji otrzymujemy Ultimate Edition, czyli wersję z sześcioma dodatkowymi postaciami, ponad 30 nowymi skórkami oraz 60 misjami w trybie S.T.A.R Labs (wypełniony wyzwaniami dla poszczególnych bohaterów).

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition posiada rozbudowana kampanię dla jednego gracza, w której nie zabraknie najbardziej ikonicznych bohaterów z uniwersum DC, jak: Batman, Joker, Flash, Superman czy Wonder Woman. W sumie do dyspozycji graczy jest aż 30 unikalnych superbohaterów (bądź super-łotrów).

Produkcję NetherRealm Studios możecie pobrać za darmo do 25 czerwca.

