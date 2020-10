Inni robią to lepiej - Topowy iPhone 12 Pro Max z maleńkim akumulatorem

Apple od zawsze słynęło ze stosowania niewielkich akumulatorów, ale pojemność tego z iPhone'a 12 Pro Max przechodzi najśmielsze oczekiwania.

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje oraz testy iPhone'a 12, a także droższego modelu iPhone 12 Pro. Do sprzedaży nie trafił jeszcze mniejszy iPhone 12 mini oraz największy iPhone w historii - iPhone 12 Pro Max z ekranem Super Retina XDR o przekątnej 6,7 cala.

Po zaledwie jednym dniu od pierwszych dostaw na terenie Stanów Zjednoczonych wiemy już, że Apple nie powinno być zadowolone z czasów pracy na baterii swoich najnowszych smartfonów. iPhone 12 i iPhone 12 Pro wytrzymują na baterii średnio około 10 godzin z wykorzystaniem 5G.

Wiemy już, że iPhone 12 Pro Max nie będzie od nich znacząco odstawać. Informacje z organów certyfikujących wskazują, że topowy model otrzyma akumulator o skromnej pojemności 3687 mAh. Oznacza to, ze bateria będzie o około 7% mniejsza, niż w przypadku zeszłorocznego iPhone'a 11 Pro Max z 6,5 calowym ekranem. Jakby tego było mało iPhone 12 Pro Max również posiada modem 5G, którzy przyczynia się do szybszego znikania cennych procentów naładowania baterii.

Zgodnie z raportem TENAA przekazanym przez portal MacRumors iPhone 12 Pro Max posiada akumulatora o pojemności 3687 mAh. Zeszłoroczny model iPhone 11 Pro Max może pochwalić się baterią o pojemności 3969 mAh. Oznacza to, ze na pokonanie magicznej bariery 4000 mAh będziemy musieli poczekać co najmniej do przyszłego roku.

Apple oficjalnie nigdy nie chwali się pojemnością zastosowanych akumulatorów, a czas pracy na baterii podaje w godzinach. Według producenta oba smartfony powinny działać na baterii tak samo długo. Pierwsze testy mniejszych modeli udowadniają jednak, że nie jest to prawdą. Na deklarowane czasy pracy możemy liczyć jedynie w momencie korzystania z Wi-Fi lub 4G LTE.

