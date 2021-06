Inno 3D wypuszcza wersje LHR kart RTX 3080, 3070, 3060 Ti oraz RTX 3060

Daje nam to szanse na powrót kart RTX 3000 na rynek.

Inno 3D wypuszcza nowe karty z procesorem graficznym GA106-302. Ma on LHR, czyli Lite Hash Limiter - mechanizm ograniczający szybkość wydobywania kryptowalut. Dlatego aby nie robić zamieszania wśród klientów i w sklepach, wszystkie karty otrzymały skrótowiec LHR w swojej nazwie. Pozwoli to na odróżnienie tych nowych od starszych. Co prawda nie można ich praktycznie nigdzie nabyć, jednak porządek musi być i element ten nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z nowym produktem.

Tym bardziej, że niektórzy producenci, jak np. Asus, stosują dość dziwne nazewnictwo dla modeli LHR. W przypadku Asusa w opisie karty jest V2. Oznacza to "version 2", czyli drugą wersję karty. Moim zdaniem Inno 3D i inne marki, którzy dodają "LHR" do nazw modeli, działają bardziej przejrzyście. Ogółem 10 kart graficznych pojawi się w wersji LHR. Ograniczenia dla poszczególnych serii są następujące:

GeForce RTX 3080 - 43 MH/s ETH

GeForce RTX 3070 - 25 MH/s ETH

GeForce RTX 3060 Ti - 25 MH/s ETH

Niestety, daty wejścia na rynek kart LHR oraz cen referencyjnych nie podano.

Źródło: VideoCardz