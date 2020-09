Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 - karta graficzna stworzona dla entuzjastów

Nowa karta graficzna GeForce RTX 3080 iChill X4 ma trafić na pół sklepowe w ciągu najbliższych tygodniu. Czego możemy się spodziewać?

Spis treści

Nowy poziom wydajności

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 została wyposażona w najnowszy procesor Nvidia Ampere, który ma osiągać ma osiągać minimum 1770 MHz w trybie Boost, czyli więcej niż modele referencyjne. Najnowszy układ oferuje 8704 rdzenie CUDA i współpracuje z 10 GB pamięci GDDR6X, z którą łączy go 320-bitowa szyna. Zastosowano także autorski układ chłodzenia iChill X4 z ośmioma ciepłowodami i czterema wentylatorami, co pozwoliło na fabryczne podniesienie taktowania. Wynosi ono 19 Gbps, co przekłada się na przepustowość 760 GB/s.

Nie zabrakło dodatkowego chłodzenia sekcji zasilania, zapewnionego przez oddzielny 45-milimetrowy wentylator, stanowiący nowość w systemie iChill X4. Sam radiator oferuje o połowę większą powierzchnię wymiany cieplnej i o 40% dłuższe ciepłowody w porównaniu do poprzednich generacji, co ma przełożyć się na lepszą efektywność.

System podświetlenia RGB LED

System podświetlenia RGB LED zastosowany w karcie graficznej Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 jest programowalny i współpracuje z systemami producentów popularnych płyt głównych, m.in. Aura Sync, Mystic Light czy RGB Fusion. Istnieje możliwość spersonalizowania wyglądu konstrukcji i zsynchronizowanie efektów świetlnych z innymi elementami systemu. Do tego, iluminacja może być zarządzana także za pomocą przebudowanej aplikacji TuneIT przygotowanej przez producenta.

Niezbędne dodatkowe zasilanie

Działanie karty Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 jest możliwe po podłączeniu dodatkowego zasilania. Dlatego przy zakupie warto zaopatrzyć się w minimum 750-watowy zasilacz z dwoma gniazdami PCIe 8-pin. Nowość Inno3D ma 300 mm długości, 135 mm szerokości i zajmuje trzy sloty. Wstandardzie konstrukcja oferuje trzy gniazda DisplayPort 1.4a, jedno HDMI 2.1 i obsługę ekranów 8K, a także jeszcze lepsze wsparcie dla najnowszych technologii - Ray Tracingu i DLSS 2.1.

Dostępność

Producent zapewnia, że karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 ma się pojawić w sklepach w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Niestety obecnie nie wiemy, jaka jest sugerowana cena. Możemy się jednak spodziewać, że będzie ona nieco wyższa od tej, w jakiej oferowane są modele referencyjne.

Szczegółowe dane techniczne:

procesor graficzny: GA102 (8704 rdzenie CUDA)

taktowanie rdzenia: bazowe: 1440 MHz; tryb boost: 1770 MHz

pamięć graficzna: 10 GB GDDR6X

przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

magistrala: 320-bit

wyjścia wideo: HDMI 2.1; 3 x DisplayPort 1.4a

maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

interfejs: PCI-E 4.0 x16

wymiary: długość: 300 mm; szerokość: 135 mm; wysokość: 3 sloty rozszerzeń

zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W

Sprawdźcie także: Znamy wydajność NVIDIA GeForce RTX 3090 przy wydobyciu kryptowalut