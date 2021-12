Innosilicon - zaprezentowano oficjalnie chińską kartę graficzną. Rywal dla RTX i RX czy raczej ciekawostka?

Znasz nazwę Innosilicon? To chiński producent, który właśnie pokazał światu swoją kartę graficzną - Fenghua No. 1.

Innosilicon zapowiadał swoją kartę już miesiąc temu, jednak dopiero teraz pokazał ją światu. Fenghua No. 1 powstała ona we współpracy z designerem procesorów graficznych, Imagination Technologies, zaś zastosowany w karcie GPU nosi nazwę Fantasy One. Niestety, poza nazwami nie mamy żadnych szczegółów związanych z wydajnością. Podejrzewamy jednak, że karta jest nieco w tyle za propozycjami AMD czy Nvidii. Pewnym tropem co do jej możliwości jest określenie jej jako "typ A" - nie należy tego mylić z USB-A.

Karty graficzne tego rodzaju mają dwa wiatraczki oraz dwa sloty, a maksymalna przepustowość wynosi do5 TFLOP-ów przy FP32 oraz 160 GPixel/s. Tworzone są z wielu kości. Jak podaje Innosilicon, posłużą to obsługi grafiki 4K, desktopów roboczych, serwerów, centrów danych 5G, a nawet meta-uniwersum. Zapewne karta początkowo będzie dostępna tylko w Chinach. Cena póki co zostaje nieznana.

Foto: Innosilicon

Fenghua No. 1 obsługuje do 16 GB pamięci GDDR6X na szynie 128-bit. Mają być trzy warianty karty: 16, 8 i 4 GB. W złączach mamy DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 i VGA. Układ zasila jedno złącze z sześcioma pinami. Przeciętne zużycie mocy dla renderowania 4K to 20 W, ale podczas operacji chmurowych sięga do 50 W. Zastosowano tu chłodzenie pasywne. Trzeba przyznać, że układ prezentuje się przeciętnie, ale może testy wydajności nas zaskoczą?

Źródło: WCCF tech