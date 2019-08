Innovation@Amazon - dowiedz się więcej o Machine Learning, Amazon Alexa, Amazon Web Services i wielu innych

Zbliża się jedno z największych wydarzeń dla programistów i deweloperów w Polsce – konferencja Innovation@Amazon. To już IV edycja spotkania profesjonalistów z sektora IT: naukowców, inżynierów i wszystkich fanów nowych technologii. W ostatnią sobotę września, specjaliści Amazon z całego świata podczas swoich prelekcji opowiedzą o najbardziej innowacyjnych i najciekawszych rozwiązaniach nad jakimi obecnie pracują. W programie pojawiły się już zapowiedzi wystąpień na temat: Amazon Web Services, Machine Learning, IoT, Amazon Game Studios, Echo oraz Alexa.

Spis treści

Innowacyjny Gdańsk

Już 28 września Gdańsk ponownie stanie się polską stolicą innowacyjności. W pięknym budynku Teatru Szekspirowskiego wystąpią eksperci Amazon z różnych państw. Wśród prelegentów zobaczymy m.in. Stefano La Rovere - menadżer Europejskiego Departamentu Zaawansowanych Technologii, który odpowiada za opracowanie następnej generacji centrów logistyki e-commerce Amazon, Max Amordeluso z Alexa Skills Kit, odpowiedzialny za rozwój możliwości Amazon Alexa i współpracę z deweloperami zewnętrznymi, czy Giuseppe Porcelli, główny architekt rozwiązań w Amazon Web Services. Nie zabraknie również polskiego akcentu – swoje prelekcje poprowadzą Barbara Pogorzelska, kierująca zespołem Amazon Search na terenie UE oraz Tomasz Stachlewski,główny architekt systemów IT w Amazon Web Services.

Goście konferencji Innovation@Amazon będą mieli okazję poznać rozwiązania i technologie, które wykorzystywane są w różnych oddziałach Amazon. Amir Saffar iopowie o rozwijaniu Alexy oraz o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem w wielu językach oraz krajach. To właśnie w gdańskim Centrum Technologii inżynierowie oraz specjaliści z całego świata pracują nad udoskonalaniem asystenta głosowego Amazon Alexa. Dla fanów systemów chmurowych Tomasz Stachlewski poprowadzi specjalny panel o tym jak zbudować od zera globalną aplikację internetową VOD, obejmującą Europę i Amerykę bez korzystania z pojedynczego serwera (architektura serverless).

Warsztaty dla programistów

W tym roku uczestnicy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać profesjonalne wskazówki, będą mogli wziąć udział w prowadzonych przez ekspertów Amazon specjalnych warsztatach programistycznych, skierowanych zarówno do początkujących, jak i doświadczonych programistów. Każdy będzie miał do wyboru jeden z dwóch dostępnych paneli. Pierwszy z nich, poświęcony zostanie możliwościom jakie daje Alexa, a poprowadzi go Max Amordeluso. Natomiast w kolejnym warsztacie Giuseppe Porcelli pokaże, jak zbudować własną aplikację wykorzystująca Machine Learning przy pomocy Amazon SageMaker, AWS Glue oraz Amazon API Gateway.

Możliwości rozwoju zawodowego w Amazon Development Center

Organizatorem konferencji jest Amazon Development Center Poland, który w Gdańsku działa od 2013 roku. To właśnie tam wykwalifikowani programiści i inżynierowie pracują nad technologiami wykorzystywanymi przez Alexę, rozwijają integrację asystenta z rozwiązaniami dla branży motoryzacyjnej oraz rozbudowują serwisy AWS.

To dzięki ich osiągnięciom do Alexy możemy skierować zapytanie o trasę dojazdu, prognozę pogody czy poprosić o zamówienie jedzenia. Amazon Alexa wykorzystuje technologię NLU (rozumienie języka naturalnego), rozpoznawanie mowy (ASR), mechanizm syntezy głosu (TTS). Ze względu na szeroki wachlarz działalności i wiele jednostek biznesowych, Amazon jako globalna spółka nieustannie zwiększa zatrudnienie, w tym także na terenie Polski. Nieustannie poszukiwani są programiści, inżynierowie, naukowcy oraz lingwiści. Konferencja Innovation@Amazon to świetna okazja, aby poznać ekspertów Amazon Development Center w Gdańsku oraz dowiedzieć się więcej na temat innowacji wykorzystywanych w różnych działach firmy na całym świecie.

Aby wziąć udział w konferencji wystarczy się zarejestrować na tej stronie internetowej. Warto jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie będzie można śledzić na polskim koncie Amazon na Twitterze: @AmazonNewsPL oraz dedykowanej stronie konferencji na FB: https://www.facebook.com/events/360801454788777/