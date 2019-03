Innowacyjny ultrapanoramiczny smartfon SONY — zobacz najnowszy model Xperia 10

Czy jadąc tramwajem dziwi nas widok pasażera, który na ekranie swojego smartfona ogląda najnowszy odcinek Gry o Tron? Czy zaskakuje nas zapracowany manager, wykonujący swoje zadania korzystając z telefonu? Czy wyobrażamy sobie wypad w nieznane nam miejsce bez możliwości korzystania mapy satelitarnej? Bylibyśmy za to naprawdę zdziwieni, gdyby ktoś na te wszystkie trzy pytania odparł twierdząco. Dzisiejsze urządzenia mobilne sprawiają, że wiele zupełnie powszednich czynności staje się jeszcze prostszych. Idąc tym śladem, Sony proponuje nam smartfon z ultrapanoramicznym wyświetlaczem o formacie 21:9. W jaki sposób ulepszy on nasze życie?

Xperia z ultrapanoramicznym ekranem

Spis treści:

Wielu z nas pamięta przełom, jakim było wprowadzenie na rynek laptopów. Od tamtej chwili komputery stacjonarne miały powoli ustępować miejsca bardziej uniwersalnym i mobilnym urządzeniom. Mało kto spodziewał się wtedy, że za kilkanaście lat do gry dołączą również telefony komórkowe. Gdybyśmy pod koniec poprzedniego stulecia, a nawet kilka lat później ogłosili publicznie, że za jakiś czas większość funkcji komputerów zaczną przejmować smartfony, uznano by nas pewnie, za zdolnych fantastów o pięknej wyobraźni. Dziś urządzenia mobilne zastępują nie tylko komputery, ale również profesjonalne kamery, aparaty i telewizory. O ile w trzech pierwszych przypadkach producentom „komórek” udało się zbliżyć do perfekcji, tak prace nad idealnym obrazem nadal trwają. Jednym z efektów tych eksperymentów jest Sony Xperia 10 z panoramicznym wyświetlaczem 21:9. Pierwszy w historii smartfon z kinowym ekranem zadebiutował w Barcelonie podczas targów Mobile World Congress, które odbyły się 25-28 lutego br. Warto zapamiętać tę datę, gdyż są to dni, kiedy kino zminiaturyzowało się do rozmiarów telefonu komórkowego.

Ultrapanoramiczny wyświetlacz o proporcjach 21:9

Wyświetlacz o proporcjach 21:9 kontynuuje ambitne parcie Sony ku dokładaniu kolejnych poprzeczek w dziedzinie technologii mobilnych. Po wprowadzeniu na rynek ekranów OLED i 4K, które spotkały się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, nie wolno było przecież spocząć na laurach. Przecież konkurencja nie śpi! Na technologicznym torze trwa niekończący się wyścig, a wypaść z trasy jest dziś łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Najnowsze smartfony Sony to urządzenia, w których zamknięto wszystkie wprowadzane wcześniej rozwiązania. Mamy tutaj zatem i OLED, i technologię 4K, a na dokładkę – i to solidną – kinowy ekran 21:9. Nie jest to jednak sztuka dla sztuki. Gdybyśmy zapytali grupę przypadkowych użytkowników, jakie elementy decydują w ich przypadku o wyborze nowego smartfonu, bez wątpienia na jednym z czołowych miejsc znalazłby się właśnie wyświetlacz. Ma on jednak być jak największy i oferować najwyższą możliwą jakość. No to jest, pierwszy wyświetlacz o tak wysokiej rozdzielczości, z najbardziej rozciągniętymi proporcjami. Format formatu 18:9 stopniowo, acz nieubłaganie przechodzi w ten sposób do historii. Co nam daje kinowy ekran w telefonie? Na ultrapanoramicznym wyświetlaczu o proporcjach 21:9 nie tylko widać o wiele więcej, ale również oferują one o wiele więcej możliwości.

21:9 proporcje kinowe w smartfonie

Wyświetlacz o super proporcjach 21:9 jest spełnieniem marzeń miłośników kina z każdego zakątka tej planety. Możliwość obejrzenia najnowszych premier filmowych na HBO GO lub Netfliksie za pośrednictwem smartfonu nigdy wcześniej nie wiązała się z tak realnymi doznaniami, znanymi dotąd jedynie z telewizorów wysokiej jakości, a nawet sali kinowej. Dzięki ultrapanoramicznemu formatowi nawet największe hollywoodzkie blockbustery takie jak ostatnia odsłona przygód drużyny Avengers, oglądane „na telefonie” nie stracą wiele na swojej jakości. Jednak ekran 21:9 w nowej Xperii 10 to nie tylko chęć przypodobania się „pokoleniu streamingu”, ale coś znacznie więcej.

Xperia 10 z ekranem o proporcjach 21:9

Choć generacja młodych ludzi, którzy swoje wolne chwile lubią spędzać na śledzeniu premier filmowych i kolejnych odcinków modnych seriali, ma dla Sony olbrzymie znaczenie. Przecież to oni najgłośniej zachwalać będą tę nową rewolucję. „Rany, oglądam ostatni sezon Gry o Tron i wygląda to epicko!”. No i trudno będzie się im dziwić — wszak większość serwisów streamingowych nadaje dziś swoje treści niemal wyłącznie w formacie panoramicznym. Oznacza to, że użytkownicy nowych smartfonów Sony w końcu będą mieli szansę doświadczyć pełni doznań płynących z kinowego ekranu w zaciszu swojego domu, na parkowej ławce lub w zatłoczonym metrze. Wyświetlacz 21:9 to gwarancja, że seans odbędzie się bez zniekształceń wynikających z potrzeby dostosowania formatu obrazu do niesprzyjającego mu urządzenia. Wielu czytelników kojarzy pewnie te czarne pasy u góry i na dole ekranów niespełniających wymogów szerokoformatowego obrazu. Uwaga: to już przeszłość! W tym wyścigu o klienta-widza koncern Sony znów robi wszystko, by zostawić konkurencję z tyłu. Stawka została podniesiona. A jednak, mimo rosnącego zainteresowania formatem 21:9, niewielu producentów decyduje się podnieść tę rękawicę. Co i rusz słyszymy o kolejnych próbach poprawy jakości obrazu i funkcjonalności ekranu, jednak to właśnie Japończycy postanowili zagrać va banque i dać klientowi wszystko, co fabryka wyprodukowała. No bo przyjrzyjmy się dostępnym na rynku smartfonom. Większość z nich nie umożliwia jeszcze rozkoszowania się obrazem w formacie ultrapanoramicznym. Warto jednak wiedzieć, że nowy wyświetlacz zadowoli nie tylko zapalonych kinomanów. Wniebowzięci będą również wszyscy ci, którzy dopiero dzięki smartfonom odkryli uroki sztuki fotografii. Xperia 10 umożliwia im nagrywanie filmów w formacie 21:9, a podwójny aparat (13 MP + 5 MP) daje szansę robienia naprawdę świetnych zdjęć. Nagrywanie w 21:9 pozwala z kolei na odtwarzanie swoich produkcji w rewolucyjnej, ultrapanoramicznej jakości.

Wielozadaniowy smartfon = wiele okien wyświetlanych na raz

No dobrze, mamy już swoje prywatne mini-kino, zaspokojoną pasję filmowania i wypasiony profil na Instagramie. Chcemy jednak czegoś więcej. Wszak nie kupiliśmy nowej Xperii tylko po to, by zaspokajała nasze kulturalno-estetyczne potrzeby. Inwestując niemałe przecież pieniądze w nowy sprzęt, mamy prawo wymagać od niego, by poprawiał naszą jakość życia, na przykład pomagając w naszych obowiązkach zawodowych. Ultrapanoramiczny ekran w Xperii 10 daje możliwość wyświetlania większej ilości elementów niż dotychczasowe wyświetlacze o formatach 16:9 czy nawet 18:9. Czy jest to rozwiązanie, na które czekali zabiegani managerowie, dla których każda dodatkowa pomoc w pracy jest na wagę złota? Ośmielamy się sądzić, że owszem. Dopóki nie pojawi się coś jeszcze lepszego. Xperia 10 z ekranem 21:9 umożliwia bowiem swobodne i absolutnie bezproblemowe korzystanie z dwóch aplikacji w tym samym czasie, na jednym ekranie. Kiedy zatem przyjdzie nam jednocześnie prowadzić chat na hangoucie i przeglądać napływające maile, nie będziemy mieli z tym najmniejszego problemu. Ale nie tylko pracą człowiek żyje! Człowiek XXI wieku podróżuje o wiele więcej niż jego kolega z przeszłości. Obieżyświatom dzielony ekran daje możliwość szukania lokalnych atrakcji połączonego z jednoczesnym lokalizowaniem ich na googlowskich mapach. Resztę możliwości proszę sobie dopowiedzieć. Jesteśmy pewni, że nie zabraknie wam wyobraźni. W dobie ciągłego pośpiechu, kiedy wymaga się od nas coraz więcej w jak najkrótszym czasie, nowe rozwiązanie SONY jest jak spełniona modlitwa o deszcz w czasie wielkiej suszy.

O innych ciekawych funkcjach smartfonu Sony Xperia 10 przeczytasz tutaj: https://www.sonymobile.com/pl/products/phones/xperia-10/features/.

Dane techniczne

Sony Xperia 10 to ekonomiczna wersja bardziej zaawansowanej Xperii 1. Mimo to nadal dysponuje wieloma interesującymi funkcjami, dając użytkownikowi sporo nowych możliwości. Wizualnie ”dziesiątka” i „jedynka” stoją bardzo blisko siebie, choć ta pierwsza ma nieco mniejszy wyświetlacz (6-cali, współczynnik proporcji 21: 9). Wyświetlacz LCD typu edge-to-edge gwarantuje fantastyczną rozdzielczość Full HD +. Sony nadal dzielnie opiera się pokusie zastosowania w swoich telefonach notcha. I bardzo dobrze. Ekran jest na tyle duży i estetyczny, że zakłócenie tej harmonii kontrowersyjnym wycięciem nie byłoby dobrym pomysłem. Co więcej, mogłoby zrazić licznych przeciwników tego rozwiązania. Z „jedynką” łączy „dziesiątkę” również umiejscowienie czujnika linii papilarnych. W obu smartfonach znajduje on się z boku, co stanowczo zwiększa wygodę użytkowania. Pod maską Xperii 10 pracuje dobrze nam znany procesor Snapdragon 630 z pamięcią 3 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej.

Sony Xperia 10 Plus jest z kolei smartfonem bardzo podobnym do „dziesiątki”, jednak nieco większym i mocniejszym od swojej budżetowej wersji. Spośród jego zalet wyróżnić możemy m.in. 6-calowy wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD +. Funkcje telefonu napędzane są procesorem Qualcomm Snapdragon 636. W połączeniu z pamięcią 4 GB RAM i dyskiem 64 GB pamięci może dać nam on wiele radości. Warto zwrócić uwagę na baterię, która jest nieco większa niż w Xperii 10 o pojemności 3000 mAh i ładowaniu przez port USB. Aparat Xperii 10 Plus wyposażony jest w dwa obiektywy: 12-megapiksele z tyłu i 8-megapikseli z przodu.

Choć trudno ukryć, że jak na nowość od Sony, nowa Xperia pracuje na raczej przeciętnych podzespołach, to zostały one naprawdę świetnie zoptymalizowane. W ten sposób urządzenie działa szynko i niezawodnie. Szczegółowe dane techniczne znajdziecie na stronie Xperii: https://www.sonymobile.com/pl/products/phones/xperia-10/specifications/.

Rewolucja za rewolucją

Kinowa, ultrapanoramiczna jakość 21:9 to kolejny śmiały krok Sony ku zgarnięciu wszystkich asów z technologicznego stołu. Jeśli chodzi o smartfony, mieliśmy już kilka takich pokazów siły. Najpierw było szumne wprowadzenie na rynek ekranów OLED i jakości 4K. Niedługo później okazało się, że można sprzedać klientom urządzenie wyposażone we wszystkie te udogodnienia. Co więcej, konkurencja znów mogła tylko patrzeć, jak Japończycy wyprzedzają ich na tym pełnym niekończących się wyzwań torze. Wprowadzenie ultrapanoramicznch wyświetlaczy 21:9 do smartfonów to osiągnięcie, które Sony może już dziś wpisać tłustą czcionką do swojego technologicznego CV. Jest to zdecydowany i bardzo odważny krok w przyszłość i ręka wyciągnięta w stronę wszystkich, którym do szczęścia potrzeba realizacji dwóch założeń: „więcej i lepiej”. Nie popadając w nadmierny patos, można dziś otwarcie powiedzieć, że w kategorii wyświetlaczy Sony nie ma dziś sobie równych.

Po więcej informacji na temat najnowszych smartfonów SONY odsyłamy na oficjalna stronę producenta: https://www.sonymobile.com/pl/products/phones/xperia-10/.