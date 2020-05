Inside Xbox - zaprezentowano m.in. materiały z Dirt 5, Assassin’s Creed Valhalla i nowej gry Bloober Team - The Medium

Najnowszy Inside Xbox już za nami. Oczekiwania względem prezentacji były ogromne, niestety okazało się, że w tym wypadku idealnie sprawdzi się przysłowie "z dużej chmury mały deszcz".

Inside Xbox zapowiadany był jako pierwsza, prawdziwa prezentacja możliwości konsol dziewiątej generacji. Niestety, już teraz możemy śmiało stwierdzić, że nie była to najlepsza reklama Xbox Series X. Przez około 30 minut mogliśmy obejrzeć mnóstwo zwiastunów z nadchodzących produkcji, w tym kilka premierowych. Żaden z zaprezentowanych dzisiaj tytułów nie wygląda jednak na next-genowy. W niektórych przypadkach wyraźnie widać, że poszczególne gry powstawały z myślą o PS4 i Xbox One, a w przypadku nowych konsol będziemy mogli liczyć, co najwyżej, na lepszą rozdzielczość i płynniejszą rozgrywkę.

W sumie zaprezentowano kilkanaście gier, w większości tworzonych przez niewielkie zespoły, jak np. ciekawy FPS - Bright Memory Infinty, który łączy w sobie elementy pierwszoosobowej strzelanki i slashera. Na wyróżnienie zasługuje również Scorn - pierwszoosobowy horror science-fiction, którego niepokojący i mroczny zwiastun naprawdę intryguje.

Przez chwilę mogliśmy obserwować również odświeżoną, najnowszą część serii Yakuza oraz nowy gameplay z Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Największym zaskoczeniem Inside Xbox była zdecydowanie prezentacja nowego horroru od Bloober Team - The Medium. Jak zwykle, w przypadku naszego rodzimego studia, jest niepokojąco, psychodelicznie i ciekawie.

Warto wspomnieć również o premierowych materiałach z Dirt 5 oraz Assassin’s Creed Valhalla, chociaż w przypadku tej drugiej pozycji, ciężko mówić o pełnoprawnym gameplay'u, a raczej o zwiastunie z elementami rozgrywki.

Choć ogólnie warto docenić zwartą konstrukcję streamu, bez zbędnych przerywników i monologów, to Inside Xbox rozczarował. Nadzieję na lepszą przyszłość daje nam wypowiedź jednego z przedstawicieli Microsoftu, który zdradził, że od lipca począwszy, możemy liczyć na prezentacje gier tworzonych przez wewnętrzne zespoły producenta, w tym 343 Industries (seria Halo) czy Ninja Theory (Hellblade). Pozostaje nam trzymać kciuki za to, że produkcje te pokażą nam już prawdziwie next-genowe możliwości.

źródło: Microsoft