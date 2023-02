Instagram jest zgrożony? BeReal nowym faworytem

Aplikacja BeReal szturmem podbiła serca ludzi na całym świecie, ale czy na tyle by zastąpić Instagrama?

Co to jest BeReal?

BeReal to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne stworzona po to, aby dzielić się zdjęciami ze swoimi bliskimi. Powstała w Paryżu w 2019 roku i bardzo szybko się rozwinęła.

Można ją pobrać w AppStore oraz sklepie Google Play

Oto jak działa aplikacja - wysyła ona codziennie powiadomienie o treści "Time to BeReal.". Po kliknięciu w powiadomienie, użytkownicy mają 2 minuty na uwiecznienie tego, co teraz robią, a to ma na celu sprzyjać autentyczności. Jeśli minie więcej niż 2 minuty, post oznaczony jest etykietą "not real". Wykonywanie zdjęć odbywa się za pomocą obu aparatów jednocześnie. Przednim aparatem robimy sobie selfie, a tylnym pokazujemy, gdzie jesteśmy lub czym się aktualnie zajmujemy.

Po kliknięciu w zakładkę "Discovery" możemy dokładnie zobaczyć, gdzie w danym momencie znajdują się zupełnie obcy ludzie. Ja sama korzystając z BeReala, często widuję ludzi z przeróżnych zakątków świata. Szczerze przyznam, że fajnie jest zobaczyć ludzi robiących zdjęcia w miejscach, gdzie marzę, aby spędzić chociaż chwilę.

Dlaczego Instagram może czuć się zagrożony?

Te dwie aplikacje łączy jedna wielka wspólna cecha, którą jest publikowanie relacji na 24 godziny z możliwością komentowania i reagowania na posty innych. Jednak czy BeReal robi coś więcej? Absolutnie nie, gdyż tak na prawdę aplikacja ta opiera się tylko i wyłącznie na autentyczności tego co robimy, niż na Instagramie. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego na BeRealu jesteśmy bardziej prawdziwi? Na Instagramie możemy bawić się przeróżnymi filtrami, które zmieniają nasz wygląd lub upiększają zrobione przez nas zdjęcie. Nie od dzisiaj wiemy, że na Instagramie ludzie często wyglądają ładniej, korzystniej i przede wszystkim szczęsliwiej, niż na żywo. BeReal jednak pokazuje, że można żyć inaczej. Moim zdaniem te dwie aplikacje nie konkurują ze sobą na tyle, aby któraś z nich mogła poczuć się zagrożona.

Źródło: Josh Withers / unsplash.com

Ta aplikacja "nie uczyni cię sławnym", jak mówią jej twórcy, ale BeReal to "szansa na pokazanie znajomym, kim naprawdę jesteś, choć raz". Dopiero po opublikowaniu zdjęcia, możemy zobaczyć co słychać u naszych znajomych. BeReal pozwala również wysłać zaproszenie do grona znajomych każdemu, kto znajduje się w kontaktach telefonicznych.

Jak sama nazwa "BeReal" oznacza, chodzi o bycie autentycznym. W tych czasach wiele nastolatków i dorosłych jest już zmęczonych przekolorowanym pokazywaniu się w internecie. Zamiast tego, woleliby raczej skupić się na czerpaniu radości z życia oraz na przejrzystości wobec przyjaciół i rodziny w kwestii tego, z czym się zmagają. Niestety większość ludzi o wiele częściej patrzy na to, co chcą, aby zobaczyli ich obserwatorzy. Przecież nie jesteśmy robotami, ciągłe udawanie szczęśliwego człowieka i ukrywanie tego, z czym aktualnie się zmagamy jest męczące. Dlatego właśnie stworzono aplikację BeReal, aby ludzie mogli czuć się swobodnie w internecie.

Szybko stała się jedną z najpopularniejszych aplikacji 2022 roku i została nawet uznana przez Apple za iPhone App of the Year. Teraz BeReal chce jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoją platformę dla użytkowników - aplikacja ma dostać oficjalną integrację ze Spotify, aby pozwolić użytkownikom dzielić się tam piosenkami, których obecnie słuchają. Oprócz nich, funkcja będzie działać również z podcastami dostępnymi na Spotify. Jeśli użytkownik słucha piosenki lub podcastu podczas robienia BeReala, aplikacja automatycznie wykryje te treści i doda do nich link.

Źródło: Pola Dąbrowska / PCWorld.com

Jak sprawdzić, kto zrobił screenshot twojego BeReala?

BeReal nie powiadamia o zrzutach ekranu - w przeciwieństwie do Snapchata. Oznacza to, że aplikacja nie wysyła żadnych powiadomień push, gdy ktoś zrobi zrzut ekranu twojego BeReala. Możesz jednak zobaczyć, czy ktoś zrobił zrzut ekranu twojego postu.

Na smartfonach z Androidem, aby zobaczyć, kto zrobił zrzut ekranu twojego BeReala, po prostu stuknij ikonę w prawym górnym rogu swojego postu i lista osób zostanie ujawniona. Proces ten jest nieco inny na iPhone'ach - aby zobaczyć, kto zrobił zrzut ekranu, musisz udostępnić swój post BeReal w innej sieci społecznościowej, takiej jak Twitter, Instagram lub Facebook.