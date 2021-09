Instagram nie działa! Kiedy awaria zostanie usunięta? [AKTUALIZACJA]

W czwartek 2 września 2021 roku w godzinach porannych Instagram zaliczył poważną awarię. Nie często zdarza się aby duże serwisy społecznościowe borykały się z poważnymi awariami, które uniemożliwiają korzystanie z usługi.

Raporty napływające z całego świata donoszą, że od godzin wczesnoporannych do godziny 11:00 Instagram borykał się z poważnymi problemami. Użytkownicy nie mogli zalogować się do swoich kont. Występowały również problemy z przesyłaniem zdjęć i relacji na żywo.

Awaria dotyczyła przede wszystkim użytkowników z Indii, ale również w Europie wybrani konsumenci mieli problemy z dostępem do Instagrama.

Aktualnie wszystko wskazuje na to, że problemy zostały już rozwiązane, a usługa działa normalnie. Należy jednak brać pod uwagę, że mogą jeszcze wystąpić chwilowe problemy z dostępem do Instagrama.

AKTUALIZACJA 03.09.2021 godz. 08:45

Jak wygląda sytuacja z Instagramem na dzień po poważnej awarii?

Instagram opublikował oficjalne oświadczenie z wykorzystaniem konta na Twitterze. Firma przekazała o godzinie 3:27 rano, że definitywnie rozwiązano problem. Portal społecznościowy przeprosił swoich użytkowników, a do wpisu dołączono również animację GIF przedstawiającą młodego szczeniaka.

This issue has been fully resolved - we're sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/9qAqwTHxn0