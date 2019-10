Instagram pokazuje nową aplikację Threads do wysyłania wiadomości

Kolejna aplikacja do wysyłania wiadomości od Facebook'a. Czyżby dni Snapchata były już policzone?

Instagram Threads to nowa aplikacja do wysyłania wiadomości. Jest ona zupełnie niezależna od Instagrama, ale korzysta z kontaktów konta na Instagramie. Dzięki nowemu programowi można wysyłać wiadomości i zdjęcia do najbliższych znajomych.

Po skonfigurowaniu aplikacji, importuje ona listę bliskich przyjaciół lub prosi o jej utworzenie. Po skonfigurowaniu aplikacja pozwala szybko wysyłać zdjęcia i wiadomości do najbliższych znajomych.

Całość działa bardzo podobnie do Snapchata.

Facebook jest właścicielem Instagrama oraz Snapchata. Nowa aplikacja Threads po raz kolejny wyciąga funkcje ze Snapchata.

Aplikacja ma za zadanie umożliwić użytkownikowi wysyłanie postów lub Instagram Stories jedynie do swoich ulubionych znajomych, a nie wszystkich obserwowanych osób.

Niepokojąca jest pewna funkcjonalność nowej aplikacji. Threads automatycznie generuje statusy aplikacji, które wykorzystują dane lokalizacji, aby ustawić status. Wiąże się to z poważnymi konsekwencjami dla prywatności, ponieważ aplikacja określa lokalizację użytkownika, ruch, poziom naładowania baterii oraz połączenie sieciowe w celu ustawienia odpowiedniego statusu.

Na szczęście opcja Auto-status będzie domyślnie wyłączona i nie polecamy jej aktywacji.

Pomijając wpadkę z automatycznym generowaniem statusów cała aplikacja jest łatwa w obsłudze i przejrzysta. Podejrzewamy, że już niedługo Instagram Threads może stać się niezwykle popularny.