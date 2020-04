Instagram pracuje nad nową funkcją - zobaczymy mniej niestosownych treści

Twórcy Instagrama przeznaczyli okres pandemii koronawirusa na wprowadzanie nowych funkcji do aplikacji na urządzenia mobilne. Eksperymentalne rozwiązania pojawiają się niemal codziennie. Informuje o nich jedna z użytkowniczek Twitter'a - Jane Manchun Wong.

Jane pracuje jako inżynier oprogramowania odwrotnego co oznacza, że dogłębnie bada nowe wersje aplikacji/systemów operacyjnych pod kątem odnalezienia w nich zmian w kodzie, które wskazują na obecność nowych funkcji.

Ostatnio Wong informowała o obecności rozwiązania Instagram Discovery Accounts - odkrywania kont na Instagramie oraz trybu Incognito dla najbliższych znajomych. Teraz Jane podzieliła się z nami wiadomościami na temat kolejnej interesującej funkcji. Chodzi o przeglądanie treści wrażliwych na Instagramie.

Jane udało się dotrzeć do przełącznika w aplikacji mobilnej Instagrama o nazwie "Limit Sensitive Content" (Ograniczenie zawartości wrażliwej). Co ciekawe Wong informuje, że opcja ta jest domyślnie aktywna. Opis mówi, że gdy przełącznik jest włączony, użytkownicy będą oglądać mniej filmów i zdjęć uznanych przez portal za wrażliwe.

Instagram is working on “Limit Sensitive Content” option



This seems to be on by default (it’s on when I came across it) and shows a warning dialog when you turn it off pic.twitter.com/lvQhepAU3e