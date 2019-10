Instagram szuka sposobu na nowy interfejs

Instagram posiada aplikację kliencką na systemy Android oraz iOS. Od lat wygląda ona bardzo podobnie i pomimo przejęcia usługi przez Facebook'a wygląd i funkcjonalność pozostała na bardzo podobnym poziomie.

Teraz Instagram testuje nową wersję aplikacji, która ma spowodować, że interfejs stanie się przejrzysty i znacznie mniej chaotyczny. Zmiany zostały zauważone w ostatnich dniach przez Jane Manchun Wong, która zajmuje się dokładnym badaniem aplikacji pod kątem poszukiwania nowości oraz przyszłych zmian.

Nowa funkcja ma pozwolić na grupowanie kont, które śledzi dany użytkownik, aby ułatwić mu łatwiejsze zarządzanie swoim Instagramem.

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:



“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5