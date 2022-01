Instagram testuje funkcję płatnych subskrypcji twórców!

Instagram to popularny portal związany z hostingiem zdjęć, który umożliwia edycję materiałów za pomocą filtrów cyfrowych i nie tylko. Charakterystyczną cechą portalu są kwadratowe zdjęcia, które nawiązywały do fotografii błyskawicznej firmy Polaroid oraz aparatów marki Kodak serii Instamatic. Do tej pory serwis cieszy się niesłabnącą popularnością, która z dnia na dzień tylko rośnie. Od czasu powstania serwisu aplikacja przeszła wiele zmian, jednak twórcy nie poprzestają na laurach. Tym razem zaczynają testować nową funkcję płatnych subskrypcji.

W czerwcu 2020 roku na Facebooku pojawiła się opcja płatnych subskypcji, których celem jest wspomaganie ulubionych twórców finansowo. Teraz ten model biznesowy ma poszerzyć się także na Instagram. Dzięki nim użytkownicy będą mieli możliwość nawiązać głębsze relacje z najbardziej zaangażowanymi obserwatorami oraz zwiększyć miesięczny dochód zapewniając subskrybentom dostęp do ekskluzywnych treści i korzyści.

Zobacz również:

???? Subscriptions ????



Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

- Subscriber Lives

- Subscriber Stories

- Subscriber Badges



We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌???? pic.twitter.com/SbFhN2QWMX