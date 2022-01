Instagram testuje nową funkcję - na to naprawdę czekali użytkownicy

Przedstawiciele znanego serwisu społecznościowego, który opiera się w całości na udostępnianiu zdjęć i wideo zdecydowali się w końcu zadbać o potrzeby użytkowników. Instagram ma dostać nową funkcję, a fani tzw. stories bardzo się cieszą.

Instagram to popularny portal związany z hostingiem zdjęć, który umożliwia edycję materiałów za pomocą filtrów cyfrowych i nie tylko. Charakterystyczną cechą portalu są kwadratowe zdjęcia, które nawiązywały do fotografii błyskawicznej firmy Polaroid oraz aparatów marki Kodak serii Instamatic. Do tej pory serwis cieszy się niesłabnącą popularnością, która z dnia na dzień tylko rośnie. Od czasu powstania serwisu aplikacja przeszła wiele zmian, jednak twórcy nie poprzestają na laurach. Wygląda na to, że w planach jest wprowadzenie opcji przewijania tzw. story w pionie.

Zdjęcie autorstwa energepic.com z Pexels

W lutym 2021 roku przedstawiciele Instagrama ogłosili, że pracują nad funkcją przewijania z pionie. W tamtym czasie nie było do końca jasne jak miałoby to wyglądać, dziś jednak wiemy, że będzie to funkcja podobna do działania innej aplikacji o nazwie TikTok. W końcu po prawie roku mamy możliwość zaobserwować przewijanie w akcji dzięki aktualizacji udostępnionej użytkownikom w Turcji. Wideo zostało udostępnione przez Matta Navara, konsultanta ds. mediów społecznościowych.

???? Instagram is testing a vertical swipe stories feed in Turkey



h/t @yousufortaccom pic.twitter.com/KdJa9CTnTl — Matt Navarra (@MattNavarra) January 12, 2022

Powyższy materiał pokazuje, że przeglądanie tzw. story jednego autora przewija się tak jak dotychczas - klikając lewej lub prawej krawędzi ekranu. Zmiana jest jednak widoczna w chwili, gdy chcemy obejrzeć story kolejnego użytkownika. Na wideo widać, że po przeciągnięciu palcem w dół (podobnie jak w przypadku rolek) następuje przeskoczenie do kolejnego story. Reakcje widzów nie są jednogłośne, jednak nie da się nie zauważyć, że zdecydowana większość ocenia nową funkcję pozytywnie.