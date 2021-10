Instagram uczy się na błędach? Wkrótce nowe powiadomienia

Na Instagramie już niedługo zaczną pojawiać się nowe komunikaty o błędach.

Problemy w funkcjonowaniu najpopularniejszych portali społecznościowych w ubiegłym tygodniu dały się we znaki nie tylko ich użytkownikom. Mocno oberwało się przede wszystkim samemu Markowi Zuckerbergowi, który w ciągu zaledwie kilku godzin stracił niemałą fortunę. Szacuje się, że kilkugodzinna awaria kosztowała go prawie siedem miliardów dolarów. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu miliony użytkowników straciły dostęp do takich portali i komunikatorów jak Facebook, Messenger, Instagram oraz WhatsApp.

Wygląda jednak na to, że deweloperzy nie zamierzają po raz drugi dopuścić do tak dużej awarii. A przynajmniej mają zamiar na bieżąco informować użytkowników swoich aplikacji, jeżeli będą pojawiały się problemy w ich działaniu. Instagram rozpoczął testowanie nowej funkcji, o czym poinformował za pośrednictwem postu na oficjalnym blogu. Od teraz na naszej stronie głównej będą pojawiać się stosowne komunikaty dotyczące ewentualnych komplikacji w działaniu całej witryny, lub jej poszczególnych elementów.

Zobacz również:

Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można uniknąć sytuacji z ubiegłego tygodnia, kiedy miliony użytkowników nie były w stanie znaleźć informacji dotyczących awarii. Instagram planuje także usprawnić to, w jaki sposób sami możemy zgłaszać ewentualne błędy oraz niestosowne treści. Od teraz w jednym miejscu znajdziemy wszystkie zgłoszone przez nas posty oraz błędy. W niedalekiej przyszłości powinniśmy otrzymać więcej informacji na temat rozwoju tej funkcji.

Zobacz także: Gdzie kupić nowego iPhone 13? Sprawdzamy oferty popularnych sklepów [12.10.2021]

Źródło