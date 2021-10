Instagram ułatwi twórcom poszukiwanie sponsorów!

Instagram bardzo dba o to, żeby twórcy kontynuowali swoją działalność w sieci. Tym razem testuje narzędzia, które pomogą im znaleźć sponsorów.

Od dawna już wiadomo, że Instagram to miejsce nie tylko dla zdjęć kotów - dla niektórych użytkowników to też sposób na zarabianie pieniędzy. Jednym ze sposobów, w jaki twórcy treści Instagram robią to za pośrednictwem aplikacji jest poszukiwanie sponsorów, którzy zapłacą im za posty. Ale powstaje pytanie - jak znaleźć takich sponsorów? Oczywiście, masowe wysyłanie wiadomości prywatnych może pomóc, ale dobrze by było, gdyby istniał lepszy i łatwiejszy sposób.

Okazuje się, że to jest to, nad czym Instagram obecnie pracuje. Firma ogłosiła, że chcą wypuścić narzędzia, które ułatwią twórcom poszukiwanie firm, które mogą być skłonne do sponsorowania. Narzędzia te pozwolą twórcom na wyrażenie zainteresowania markami, z którymi chcieliby współpracować. Firmy również będą mogły skorzystać z tego narzędzia, aby wyszukać twórców,.

Instagram pracuje również nad osobną skrzynką odbiorczą dla sponsorów, co oznacza, że twórcom łatwiej będzie zidentyfikować wiadomości otrzymane od potencjalnego sponsora, zamiast grzebać w morzu wiadomości, które codziennie otrzymują od swoich fanów. Narzędzia te nadal są we wczesnej fazie rozwoju i tylko garstka marek i twórców bierze udział w testach, ale spodziewamy się, że już niedługo zobaczymy efekty ich pracy.

fot. Instagram

