Instagram z kodami QR - od dziś łatwo udostępnisz swój profil

Instagram otrzymał właśnie nową funkcję. Nasi znajomi będą w stanie otworzyć nasz profil za pośrednictwem kodu QR.

Instagram zaktualizował aplikacje klienckie na systemy Android oraz iOS. Główną nowością jest uruchomienie wsparcia dla kodów QR. Będą one mogły być skanowane przy wykorzystaniu wszystkich aplikacji do skanowania kodów QR. Oznacza to, że udostępniając profil osoba, która chce go odwiedzić nie musi nawet uruchamiać aplikacji Instagram. Wystarczy zeskanować kod QR przy wykorzystaniu wbudowanej aplikacji aparatu, aby automatycznie otworzyć wybrany profil w aplikacji klienckiej Instagram.

Kody QR w Instagram

Po raz pierwszy rozwiązanie to zostało udostępnione mieszkańcom Japonii w zeszłym roku. W zamyśle inżynierów kody QR można drukować i wywieszać na przykład na witrynach sklepowych, aby zachęcić klientów do odwiedzania profilu danej firmy/usługi.

Aby udostępnić kod QR naszego profilu należy przejść do aplikacji Instagram, otworzyć nasz profil, dotknąć trzech prostokątów w prawym górnym rogu i wybrać kod QR. Uwaga kod QR nie zastępuje znaczników nazwy, które dostępne były do tej pory - była to wewnętrzna implementacja kodów QR w usłudze Instagram.

W obliczu pandemii kody QR stały się bardzo popularne. Są one obecnie wykorzystywane na przykład w restauracjach do wyświetlania pełnej wersji menu.

Zobacz, jak wygląda nowy kod QR Instagrama, a przy okazji zeskanuj nasz kod QR i obserwuj Instagram PCWorld.pl.

Kod QR Instagrama PCWorld

Źródło: theverge.com