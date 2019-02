Instalacja macOS na zewnętrznym dysku

Twój komputer Mac jest wolny? W tym artykule prezentuje jak zainstalować system na zewnętrznym nośniku danych, co znacząco go przyśpieszy.

Źródło: Apple

Komputery Mac od zawsze wyposażone były w autorskie systemy operacyjne. W latach 1984-1987 był to po prostu System. Od 1987 do 1991 roku nazywał się on System Software, od 1997 do 2001 roku Mac OS. Obecnie w użyciu jest OS X (10.0-10.11) oraz macOS (10.12-10.14). System oparty jest na UNIX'ie.

Niewiele osób wie, że macOS wspiera instalacje systemu na zewnętrznym nośniku danych - może to być pendrive, dysk HDD, SSD, a nawet karta pamięci.

Dla kogo instalacja macOS na zewnętrznym nośniku danych?

Wiele osób może zastanawiać się w jakim celu instalować system na zewnętrznym nośniku danych, ale w jednym przypadku jest to bardzo przydatna funkcja.

Apple nadal oferuje jeden rodzaj sprzętu fabrycznie wyposażony w dysk HDD. Są to komputery all-in-one iMac standardowo wyposażone w dyski talerzowe HDD SATA o pojemności 1TB i prędkości obrotowej 5400rpm, a wybranie dysku SSHD lub SSD wiąże się z dużymi jak to u Apple dopłatami - Fusion Drive 480zł, 256GB SSD 960zł. Dodatkowo zamówienie jeden z opcji wiąże się ze zwiększonym czasem realizacji zamówienia.

Obecnie na szczęście tylko dwa podstawowe modele iMac'a z ekranem 21,5 cala posiadają standardowy dysk HDD.

Droższe konfiguracje oraz modele z ekranem 27 cali w standardzie posiadają dysk Fusion Drive.

Istnieje jednak wielu użytkowników poprzednich generacji iMac'ów, które posiadają zainstalowany zwykły dysk HDD, przez co kultura ich pracy daleko odbiega od dzisiejszych standardów, a korzystanie z takiego komputera jest frustrujące. Wszystkie czynności odbywają się z opóźnieniem, a rozruch komputera może trwać nawet kilka minut.

Wszystkie modele od 2012 roku są trudne do rozebrania i wymiany podzespołów, ponieważ mają szkło matrycy klejone do obudowy. Wymiana dysku w tych modelach w serwisie kosztuje co najmniej 250zł i wiąże się z odesłaniem komputera do serwisu na około tydzień. Dodatkowo wymiana dysku wymagająca rozebrania komputera może zwiekszyć prawdopodobieństwo pojawienia się kurzu pomiędzy matrycą a szybą. Jest to wada występująca w niektórych egzemplarzach iMac'a praktycznie od zawsze.

Źródło: Apple

Rozwiązaniem na wszystkie te niedogodności jest zakup dysku SSD i kieszeni na dysk USB 3.0 oraz instalacja systemu macOS na zewnętrznym nośniku i przeznaczenie wewnętrznego dysku HDD na kopie zapasowe Time Machine oraz dane osobiste. Ważne jest, aby zakupić kieszeń obsługującą protokół USB Attached SCSI Protocol (UASP) oraz aby komputer posiadał interfejs USB 3.0, żeby wykorzystać potencjał dysku SSD (posiadają go wszystkie modele od Late 2012).

Jak zainstalować macOS na zewnętrznym nośniku?

Przed wykonaniem poniższych czynności wykonaj kopię zapasową systemu!

Aby zainstalować system na zewnętrznym nośniku danych potrzebne jest nam kilka elementów:

Komputer Mac

Dysk SSD 2,5 cala SATA III

Kieszeń SATA III - USB 3.0

Pendrive o pojemności minimum 16GB

Gdy posiadamy już wszelkie niezbędne elementy możemy przystąpić do realizacji zadania.

Wkładamy dysk SSD do kieszeni i podłączamy do komputera Mac.

Uruchamiamy Narzędzie dyskowe.

Wybieramy podłączony dysk zewnętrzny i klikamy wymaż - uwaga wszystkie dane zostaną usunięte! Wybieramy Mac OS Extended jako Format i Mapa partycji GUID jako schemat. Po zaznaczeniu opcji po raz drugi klikamy wymaż

Uruchamiamy App Store wyszukujemy instalator macOS Mojave i pobieramy go.

Podłączamy pendrive'a do komputera. Odnajdujemy go w Narzędziu dyskowym i klikamy wymaż, zmieniamy nazwę na mojave i klikamy wymaż - uwaga wszystkie dane zostaną usunięte!

Uruchamiamy terminal

W terminalu wpisujemy sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/mojave . Potwierdzamy hasłem użytkownika oraz literą Y potwierdzamy ponowne wymazanie pendrive'a. Czekamy na zakończenie procesu. Może to potrwać nawet 30 minut .

. oraz literą potwierdzamy ponowne wymazanie pendrive'a. Czekamy na zakończenie procesu. Może to potrwać . Wyłączamy komputer . Nie odłączaj pendrive'a z systemem ani zewnętrznego nośnika danych.

. Nie odłączaj pendrive'a z systemem ani zewnętrznego nośnika danych. Uruchamiamy komputer przytrzymując klawisz option (alt) wybierz pendrive'a z etykietą Install macOS Mojave.

Źródło: Apple

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Źródło: Apple

Gdy instalator zapyta Cię o miejsce instalacji systemu wybierz zewnętrzny nośnik .

. Instalator zainstaluje macOS Mojave na zewnętrznym nośniku.

na zewnętrznym nośniku. Po instalacji możesz przywrócić dane korzystając z Time Machine bądź skonfigurować system od nowa.

Po instalacji, gdy system uruchomi się poprawnie możesz wymazać wewnętrzny dysk iMac'a i ustawić go jako miejsce docelowe tworzenia kopii zapasowej Time Machine.

Osobiście korzystam z takiego rozwiązania od kilku miesięcy na iMac 21,5 z połowy 2014 roku, który posiada wbudowany dysk HDD 500GB o prędkości 5400rpm. Po instalacji systemu na zewnętrznym dysku SSD komputer znacząco przyśpieszył, a komfort pracy jest nieporównywalnie większy. Dodatkowym plusem jest automatyczne tworzenie kopii zapasowej na wewnętrznym dysku HDD.