Instrukcja obsługi TikToka - co musisz wiedzieć?

Od dłuższego czasu aplikacja cieszy się dużym zainteresowaniem, które pewnie będzie rosło w najbliższych latach. Co musisz wiedzieć, żeby być na czasie?

Spis treści

Jak pobrać aplikację TikTok?

Pobrać TikTok na swojego smartfona można w App Store dla użytkowników iOS lub Play Market dla użytkowników Android. Wystarczy wpisać nazwę do wyszukiwarki i pobrać aplikację. TikTok jest darmowy - zarówno ściągnięcie aplikacji jak i korzystanie z niej.

fot. techadvisor

Jak założyć konto na TikToku?

Od razu po tym, jak pobierzesz aplikację i otworzysz ją pierwszy raz, wyświetli się komunikat. Aplikacja poprosi Cię o zalogowanie się do swojego konta lub założenie nowego. Założyć nowe konto możesz przy użyciu numeru telefonu lub e-maila. Wybierz opcję, która jest dla ciebie najwygodniejsza. Później będziesz mógł logować się rownież za pomocą Facebooka, e-maila lub Tweetera, jeśli konta są ze sobą powiązane.

Strona główna - co musisz wiedzieć?

Na stronie głównej w pierwszej kolejności wyświetlane są filmiki, które TikTok dobiera na podstawie Twoich zainteresowań. Zainteresowania wybierzesz jeszcze na etapie zakładania konta.

Warto też zwrócić uwagę, że w górnej części ekranu mamy możliwość przełączenia filmików - z proponowanych dla Ciebie na filmiki tych osób, które obserwujesz. Przyda się to po tym, jak już znajdziesz swoje ulubione profile w aplikacji.

W górnym prawym rogu mamy lupkę - wyszukasz dzięki niej użytkowników, hashtagi i tematy, które Cię interesują. Natomiast w górnym lewym rogu znajduje się opcja Live - są to filmiki nagrywane przez różnych użytkowników na żywo. W czasie rzeczywistym można z nimi pisać w komentarzach czy też zadawać pytania.

Po prawej stronie widzimy również zdjęcie profilowe autora filmiku, polubienia, komentarze oraz opcję Udostępnij.

Zakładka Odkryj - co musisz wiedzieć?

W zakładce Odkryj znajdziesz obecnie popularne filmiki, które oglądają tysiące, a nawet setki tysięcy użytkowników. Wyszukasz tu również inne filmiki, które na przykład ktoś Ci mógł polecić. Zwróć uwagę, że w prawym górnym rogu jest dostępna opcja Skanuj. Dzięki niej szybko możesz znaleźć innych użytkowników na TikToku za pomocą kodu QR. Opcja daje też możliwość udostępniania swojego indywidualnego kodu.

Zakładka Przychodzące - co musisz wiedzieć?

W zakładce Przychodzące znajdziesz wszystkie interakcje z twoim profilem. Z podstawowych informacji sprawdzisz, kto polubił Twoje filmiki, czy przybyło obserwujących oraz przychodzące wiadomości. Na górze możemy przełączać zakładki w zależności od tego, jakiej informacji poszukujemy. Oprócz wyżej wymienionych, mamy również opcję zadawania i odpowiadania na pytania, sprawdzenia, czy ktoś nas oznaczył na swoich wideo oraz wysyłania wiadomości prywatnych.

Zakładka Profil - co musisz wiedzieć?

W tym dziale zobaczysz, jak wygląda Twój profil i będziesz mógł edytować podstawowe informacje o sobie. Dotyczy to m.in zdjęcia profilowego czy też opisu, który będzie widoczny dla innych użytkowników aplikacji. Pokażą ci się również wszystkie Twoje nagrane filmiki, zarówno opublikowane, jak i te widoczne tylko dla Ciebie.

Jeśli planujesz być bardziej zaangażowanym użytkownikiem, warto wiedzieć, że z poziomu tej zakładki sprawdzisz również statystyki swojego profilu. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć Więcej w prawym górnym rogu, a następnie przejść do Narzędzi twórcy. Żeby sprawdzić, ile osób wyświetliło Twój filmik, ile z nich udostępniło go lub jakie wspólne cechy posiadają Twoi obserwujący, kliknij Analizy i wybierz interesującą Cię opcję.

Jak nagrać filmik na TikToku?

Podstawową rzeczą, jaką warto opanować, jest nagrywanie filmików w aplikacji. Dzięki materiałom wideo możesz łatwo i szybko zyskać popularność a nawet fanów. Może to być również sposób, żeby dzielić się swoją twórczością. Szczegółową instrukcję o tym, jak nagrać filmik znajdziesz w naszym artykule - przejdź do strony.

