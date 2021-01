Intel 11900K oraz 11700K pozamiatały w testach Geekbench

Jedenasta generacja procesorów Intela pokazała się w benchmarku Geekbench i pokazała wielką klasę. Zwłaszcza w teście pojedynczego rdzenia.

W niektórych wcześniejszych testach, nowe procesory Intela praktycznie zmiażdżyły wynikami swoich poprzedników, a w weekend pojawiły się nowe - dotyczące modeli i9-11900K, i7-11700K oraz i5-11500. Wszystkie trzy znalazły się na najwyższych miejscach osiąganych rezultatów. Dla porównania - Ryzen R9 5950X, czyli konkurencja od AMD, osiąga w teście jednego rdzenia zazwyczaj 1682 punkty. Poprzedni flagowiec Intela, 10900K przegrywał na tym polu w wynikiem 1402. Ale 11700K zmienia rozkład sił - w czterech testach osiągał rezultat 1810 punktów, czyli ponad 35% lepiej od Ryzena R9.

Nadchodzące procesory Intel Core i7 oraz i9 to modele ośmiordzeniowe. Czy równie dobrze wypadają w testach wielu rdzeni? 11900K uzyskało 10934 punktów, a wyniki 11700K wahały się od 10639 do 11287 punktów. Mający tyle samo rdzeni AMD 5800X uzyskał 10426 punktów, czyli nieco gorzej. Co ciekawe, dziesięciordzeniowy 10900K miał taki nieco gorszy rezultat, jak 11900K - 10930 punktów. Procesor 11700K ma być ze wszystkich najtańszy, a zarazem cechować się wydajnością taką samą, jak droższe modele - przy podkręceniu jego taktowanie wzrasta do 5 GHz.

Źródło: Techspot