Intel ARC Alchemist - wydajność na poziomie RTX 3070 Ti

Najnowsze przecieki o układzie graficznym Intela mówią nam, że Alchemik trafi na rynek w trzech różnych wersjach.

Intel ARC Alchemist pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2022 roku. Dzisiaj kanał YouTube Moore's Law is Dead zaprezentował wyciek, pokazujący trzy edycje układu. Jak łatwo się domyślić, są to wersja słaba, średnia i mocna. Różnią się ilością jednostek wykonawczych (EU), ilością pamięci (16 GB w najlepszym przypadku) oraz innymi szczegółami technicznymi. Nie podano jednak wielu informacji - te pozostają cały czas w sferze spekulacji. Wiemy natomiast - zarówno od samego Intela, jak i z przecieków - że każda karta ARC ma sprzętowe wsparcie dla ray tracingu oraz wykorzystuje sztuczną inteligencję do użytkowania technologii super samplingu.

Foto: WCCF Tech

Procesory graficzne powstają w litografii 6 nm. Każdy wyposażony jest w 8 silników rasteryzujących (GA104 ma 6, a Navi 22 - 2), 128 jednostek renderujących (GA104 - 96, Navi 22 - 64), a także 256 TMU, czyli jednostek teksturujących). Tutaj także okazuje się lepszy od GA104 i Navi 22, które mają odpowiednio 96 i 64 jednostki. Ogólnie wszystko zapowiada się bardzo dobrze. Dostępne konfiguracje układu wyglądają w ten sposób:

Foto: WCCF Tech

Oczywiście to nic oficjalnego. Na konkretny od samego Intela jeszcze nieco poczekamy, ale za pół roku wszystko powinno być jasne. A dość istotną kwestią jest cena referencyjna, jaką ustali Intel.

Zobacz również:

Źródło: WCCF Tech