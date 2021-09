Intel Alder Lake (12. generacja) - specyfikacja, ceny, testy [Aktualizacja 02.09.2021]

Technicznie procesory Alder Laker to następcy nadchodzących dopiero Rocket Lake, jednak będą także przeznaczone dla laptopów i podobnych urządzeń przenośnych. W tym tekście zbieramy wszystkie informacje na ich temat.

Spis treści

Podczas wirtualnych targów CES 2021 Intel był jedną z najbardziej aktywnych firm, a podczas swoich prezentacji przedstawił nam aż cztery nowe rodziny procesorów. Jedną z nich była 12. generacja o nazwie Alder Lake. Może wydawać się to dziwne, ponieważ wciąż czekamy na debiut 11. generacji Rocket Lake. Należy mieć jednak na uwadze, że o ile "rakiety" są przeznaczone wyłącznie dla desktopów, rodzina Alder Lake będzie dedykowana także laptopom i urządzeniom przenośnym, co czyni z nich następców Tiger Lake z ubiegłego roku.

Intel Alder Lake - data premiery

Podczas targów CES 2021 oraz późniejszych konferencji prasowych Intel ujawnił, że procesory z rodziny Alder Lake pojawią się najwcześniej w drugiej połowie 2021 roku. Możemy zatem spodziewać się najszybciej w lipcu, jednak jest to data mało prawdopodobna. Prędzej obstawiać można listopad-grudzień bieżącego roku. Czekamy wciąż na oficjalną datę premiery, ale zagadką pozostaje, kiedy Intel ją ogłosi. Procesory Tiger Lake pokazane zostały we wrześniu 2020 roku, być może Alder Lake zostanie pokazane we wrześniu 2021?

Zobacz również:

Majowe doniesienia mówiły nam o listopadzie 2021 roku, jednak w czerwcu okazało się, że oficjalna prezentacja procesorów nastąpi podczas targów CES 2022. Jednak pod koniec 2021 roku wybrani kontrahenci firmy Intel dostaną limitowaną edycję procesorów z rodzin -K i -KF.

AKTUALIZACJA 02.09.2021

Intel zaprezentuje nowe układy 27 X 2021 roku.

Intel Alder Lake - ceny

Obok wydajności i specyfikacji technicznej cena jest jedną z rzeczy, które decydują o sukcesie procesorów. Czy można już przewidywać, ile kosztować będą procesory Alder Lake? Raczej nie, choć ceny referencyjne modeli z rodziny Comet Lake mogą nam sugerować, jaki będzie "próg wejścia" następnej generacji. Te zaś na stronie producenta prezentują się następująco:

Core i7-10710U – 443 dolary (ok. 1650 zł)

Core i7-10510U – 409 dolarów (ok. 1520 zł)

Core i5-10210U – 297 dolarów (ok. 1100 zł)

Core i3-10110U – 281 dolarów (ok. 1050 zł)

Intel określił podczas CES 2021 rodzinę Alder Lake jako "przełomową", co może sugerować skok cen w górę. Warto też mieć na uwadze, że procesory mobilne z tej rodziny będą zintegrowane z urządzeniami przez producentów sprzętu, którzy w swoich kalkulacjach mogą mieć inne ceny, niż referencyjne.

AKTUALIZACJA 02.09.2021

Do sieci wyciekły ceny układów Alder Lake-S. Core i9-12900K ma kosztować od 540 do 608 euro bez VAT. Z podatkiem najdroższa opcja wyniesie 736 euro, czyli ponad 3,3 tys. zł. Wariant KF, mający wbudowany układ graficzny, to wydatek mniejszy o ok. 30 euro. Dwunastordzeniowy Core i7-12700K to z kolei 507 euro, a w edycji KF tańszy o 31 euro. Core i5-12600K to wydatek 476 lub 357 euro - w zależności, czy ma układ graficzny, czy nie.

Alder Lake a Rocket Lake - czym się różnią?

Kluczową różnicą jest rynek docelowy, który definiuje architekturę procesorów. Jak podaje sam Intel, modele z rodziny Rocket Laket będą dedykowane wymagającym graczom oraz posiadaczom PC-tów, oczekujących od swoich maszyn maksymalnej wydajności. Z kolei Alder Lake przeznaczone są dla zwykłych użytkowników, dlaczego skupiają się bardziej na optymalizacji zasilania, niż na wydajności. Z informacji producenta mogliśmy się dowiedzieć, że łączą wysokowydajne rdzenie z energooszczędnością. Co ciekawe, w ten sam sposób reklamowano niegdyś procesory ARM. Widać, że Intel dostrzega potencjał w takich układach i może w przyszłości skupi się na nich.

30 maja Intel zdradził, że procesory będą takie same zarówno dla desktopów, jak i laptopów.

Intel Alder Lake - specyfikacja

Choć do premiery pozostało mnóstwo czasu, sam Intel zdradził niektóre szczegóły specyfikacji Alder Lake. Niestety, są to ogólniki. Dowiedzieliśmy się więc, że procesory przyniosą ważne zmiany w architekturze x86, a do ich produkcji zostanie wykorzystany proces litograficzny 10nm. Będzie to ulepszona wersja autorskiej technologii SuperFin. Przy okazji - spodziewamy się, że w 2022 roku Intel zdecyduje się w końcu na tworzenie w 7nm. Wspominano również o nowych, szybszych tranzystorach, które znajdą się w układach Alder Lake.

W bazie wyników Geekbench pojawił się procesor mogący być modelem z tej rodziny - ma 16 rdzeni i obsługuje 24 wątki, zaś maksymalne taktowanie jego rdzeni wynosi 17,6 GHz. Jest to prawdopodobnie model inżynierski.

W maju pojawiły się informacje, że układy będą wspierać pamięć DDR5 i zostaną wyposażone w interfejs PCIe 5.0.

Czy to rzeczywiście nowy procesor? Intel nie potwierdził (ani nie zaprzeczył), jednak zmiana na najnowszy standard RAM powinna zdublować przepustowość i dać znacznie większą prędkość transferu danych. W serwisie Benchleaks pojawił się także inny model z rodziny - ma 14 rdzeni i obsługuje 20 wątków.

6 marca na Twitterze pokazano, jak będzie prezentować się linia mobilna.

Wszystko to jednak tylko przecieki bez oficjalnego potwierdzenia.

Kolejny egzemplarz inżynierski pokazał się w wynikach testów CapFrameX 13 maja. Ma on taktowanie podstawowe 2,20 GHz, 16 rdzeni oraz 24 wątki.

AKTUALIZACJA 23.03.2021

Nowe informacje od firmy Intel mówią nam, że zastosowane w Alder Lake rdzenie są o 20% na wątek szybsze od Golden Cove. Procesory będą wspierać złącza PCI Express 5 i 4. Pojawiły się również doniesienia o obsłudze pamięci DDR5 i DDR4, a w przypadku układów mobilnych - LPDDR4 i LPDDR5 oraz LPDDR5X.

AKTUALIZACJA 30.05.2021

Potwierdzono także hybrydową strukturę procesorów - zostaną wykorzystane w nich zarówno wysokowydajne rdzenie Golden Cove, jak i energooszczędne Gracemont. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, będą produkowane w ulepszonym procesie 10 nm SuperFin. Zapowiedziano, że będą potrzebować socketu LGA 1700, maksymalna liczna rdzeni to 16, a ich rodzaje będą oznaczone następująco:

S - dla desktopów

P - dla urządzeń przenośnych

M - dla urządzeń o niskiej mocy

L - zamienniki Atom

N - dla edukacji (prawdopodobnie chodzi o Chromebooki)

Wszystkie procesory wyposażone są w zintegrowany układ graficzny Gen 12 Xe. Firmware ma optymalizować ich działanie na systemach operacyjnych, pozwalając osiągnąć maksimum wydajności.

AKTUALIZACJA 10.05.2021

Kolejny przeciek mówi nam, że pojawią się:

S1 i S2 - procesory desktopowe. S1 ma mieć 8 wysokowydajnych rdzeni Golden Cove oraz 8 rdzeni Gracemont . S2 to słabsza propozycja - sześć rdzeni Golden Cove i... tyle.

oraz 8 rdzeni . S2 to słabsza propozycja - sześć rdzeni Golden Cove i... tyle. P1 i P2 - procesory mobilne. Tutaj konfiguracja prezentuje się następująco: P1 - 8 rdzeni Gracemont i 6 Golden Cove, P2 - 8 rdzeni Gracemont i 2 Golden Cove.

Procesory desktopowe potrzebują socketu LGA1700 i mają interfejs PCIe 5.0. Ma pojawić się także seria HX. Są to układy o dużej wydajności z kośćmi w sockecie BGA. Mają być następcami serii HK i stać konkurencją dla układów Ryzen HX. Pojawią się w drugim kwartale 2022, a ich TDP to 45-65 W.

AKTUALIZACJA 29.07.2021

Intel zapowiedział, że procesory Alder Lake będą obsługiwać obecny interfejs zasilania ATX, czyli 24-pin + EPS. Pierwotne doniesienia mówiły i zastosowaniu nowego standardu ATX120VO.