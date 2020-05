Intel Alder Lake S - procesory 11 generacji z podstawką LGA1700

Intel Adler Lake S zaoferują mnóstwo nowych rozwiązań. Niestety do ich działania wymagana będzie nowa podstawka LGA1700.

Intel dopiero co zaprezentował procesory Comet Lake S, czyli desktopowe układy należące do 10 generacji procesorów Core, a w sieci już krążą plotki na temat najnowszych chipów Rocket Lake-S oraz Alder Lake-S.

Źródło: pcworld.com

Procesory z rodziny Alder Lake-S będą bezpośrednimi następcami układów Comet Lake-S. Wcześniej na rynku zadebiutują również lekko zmodyfikowane układy Rocekt Lake-S (koniec 2020 roku).

Co ważne wraz z wprowadzeniem procesorów Alder Lake-S w myśl schematu Tik-Tok nastąpią duże zmiany. Układy Alder Lake-S jako pierwsze wykorzystają nową podstawkę LGA1700, która ma być kompatybilna z co najmniej trzema generacjami procesorów. Dodatkowo układy zaoferują zwiększoną ilość ulepszonych rdzeni produkowanych w zmienionej architekturze.

Tajwański producent odpowiedzialny za narzędzia do testowania regulatorów napięcia Lit-Tech wymienił w swojej bazie danych sprzęt zgodny z układami Alder Lake-S. Najnowsze procesory pojawiły się obok innych, niezaprezentowanych produktów Intel'a jak procesory Ice Lake-S/H czy Tiger Lake H.

Źródło potwierdza, że przyszłe procesory wykorzystywać będą podstawkę LGA1700. Jej dokładne wymiary to 45 mm x 37,5 mm, co oznacza, że będzie ona sporo większa od stosowanych obecnie podstawek LGA1151/1200 (37,5 mm x 37,5 mm).

Procesory Alder Lake-S po raz pierwszy skorzystają z architektury big.LITTLE. Oznacza to, że procesory posiadać będą rdzenie różniące się od siebie wydajnością. W przypadku 16 rdzeniowych układów na pokładzie znajdzie się 8 wydajnych oraz 8 energooszczędnych rdzeni. Plotkuje się o wykorzystaniu architektur Golden Cove oraz Gracement. Rdzenie Willow Cove, które są bazą dla budowy Golden Cove pojawią się po raz pierwszy w procesorach Rocket Lake-S pod koniec tego roku.

Najnowsza podstawka LGA1700 według plotek ma być kompatybilna z co najmniej trzema generacjami procesorów. To spora zmiana. Do tej pory w przeciwieństwie do AMD, niebiescy dosyć szybko "uśmiercali" swoje podstawki wprowadzają ich nowsze, nieznacznie zmodyfikowane wersje, co znacząco podnosi koszty modernizacji komputera.

Premiera procesorów Alder Lake-S planowana jest na 2021-2022 rok.

Źródło: videocardz.com