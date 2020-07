Intel Alder Lake-S z 32 jednostkami wykonawczymi iGPU

Karta graficzna w nowych Intel Alder Lake-S będzie posiadała aż 256 jednostek cieniujących.

Inżynierowie firmy Intel sprawdzają wydajność rdzeni 12 generacji Intel "Alder Lake-S", co ujawnia przeciek z witryny SiSoftware (odkrytej przez użytkownika Twittera @TUM_APISAK). Wyciek pokazuje wydajność zintegrowanej karty graficznej dla platformy Alder Lake-S. Nie jest to benchmark procesora, a 32C nie odnosi się do 32 rdzeni CPU. Liczba ta informuje o ilości jednostek wykonawczych GPU, które są wykrywane jako 256 jednostek cieniujących.

Dla porównania flagowy procesor Intela obecnej serii - Core i9-10900K "Comet Lake-S" - posiada 24 EU, czyli 192 jednostki cieniujące. Jego następca będzie posiadał więcej rdzeni GPU.

Wyciek nie potwierdził bezpośrednio czy procesor jest wyposażony w grafikę Xe Graphics (Gen 12), ale ponieważ zostało już potwierdzone, że 11 generacja Core "Rocket Lake-S" będzie wyposażona w Xe Graphics, to następca najprawdopodobniej też będzie w takową wyposażony.

Źródło: videocardz.com

Oczekuje się, że seria Alder Lake-S zostanie wydana w 2022 roku. Układy te będą wyposażone w technologię Intel Hybrid z dużymi i małymi rdzeniami. Nowe procesory będą również wymagały nowej platformy z gniazdem LGA 1700. Przejście na nową platformę pozwoli firmie Intel na obsługę pamięci DDR5 oraz PCIe 4.0, które jest już obsługiwane przez płyty główne z serii Z490.

Sprawdź ceny procesora Intel Core i5-10400