Intel Alder Lake T - ujawniono całą linię

Do premiery procesorów Alder Lake pozostało jeszcze parę miesięcy, ale informacje na ich temat pojawiają się bardzo często. Teraz strona FanlessTech zaprezentowała specyfikację podstawową siedmiu modeli - od czterordzeniowego i3 po szesnastordzeniowego i9. Są to modele z niskim zapotrzebowaniem energetycznym, dedykowane dla urządzeń small form factor oraz bez wiatraków. Ich TDP wynosi 35 W, co jest znacznie mniej, niż 125 i 65 W w podstawowych wariantach.

A ujawniona specyfikacja to:

i9-12900T 16 (8+8) 24T 30 MB L3 up to 4.9 GHz UHD Graphics 770

i7-12700T 12 (8+4) 20T 25 MB L3 up to 4.7 GHz UHD Graphics 770

i5-12600T 6 (6+0) 12T 18 MB L3 up to 4.6 GHz UHD Graphics 770

i5-12500T 6 (6+0) 12T 18 MB L3 up to 4.4 GHz UHD Graphics 770

i5-12400T 6 (6+0) 12T 18 MB L3 up to 4.2 GHz UHD Graphics 730

i3-12300T 4 (4+0) 8T 12 MB L3 up to 4.2 GHz UHD Graphics 730

i3-12100T 4 (4+0) 8T 12 MB L3 up to 4.1 GHz UHD Graphics 730

Cen oczywiście nie podano, jednak można przypuszczać, że większość z nich będzie budżetowa.

