Intel Alder Lake - data premiery wreszcie potwierdzona!

Serwis Wccftech udostępnił informacje o dacie premiery nowych procesorów Intela. To długo wyczekiwane dane ze sprawdzonego źródła.

Wszyscy oczekujemy prezentacji, na której Intel ma ogłosić premierę procesorów Alder Lake do komputerów stacjonarnych. Ta nastąpi już niedługo, bo 27 października. Jest to data embarga, która została wymieniona w dokumencie, udostępnionym na portalu Wcctech. Niestety, recenzje produktów i sprzedaż (a więc rzeczywista premiera) są zaplanowane na 4 listopada. Oznacza to, że otrzymaliśmy potwierdzenie obu dat, o których mówiono już od dawna.

Embarga dotyczące Intel Alder Lake:

27 października o 9:00 czasu pacyficznego (18:00 czasu polskiego): ogłoszenie, przedsprzedaż, reklama,

4 listopada o 6:00 rano czasu pacyficznego, (15:00 czasu polskiego): sprzedaż i recenzje

Co więcej, lista plików zawiera zestawienie układów, które zostaną ogłoszone i udostępnione w dniu premiery. Potwierdza to kolejną pogłoskę, że Intel początkowo wyda tylko procesory serii K i KF 12 generacji.

Core i9-12900K i 12900KF,

Core i7-12700K i 12700KF,

Core i5-12600K i 12600KF,

Chipset Intel Z690

Nie ma ani śladu chipsetów H670, B660 i H610, ani żadnej wzmianki o jednostkach TDP 65W i 35W, takich jak testowany ostatnio i5-12400. Sprzedaż tych modeli powinna rozpocząć się na początku przyszłego roku, a ich premiera prawdopodobnie nastąpi na targach CES.

