Intel Alder Lake i Raptor Lake - plotki mówią o nawet 24 rdzeniach

Najnowszy przeciek podaje nam sporo ciekawych informacji na temat kolejnych generacji procesorów Intela - desktopowych i mobilnych.

Przeciek pochodzi z kanału YouTube o nazwie Moore's Law is Dead, który już wcześniej zdradzał różne informacje ze świata IT - i w większości się sprawdzały. Tym razem temat dotyczy dwóch kolejnych generacji procesorów Intela. Alder Lake to generacja dwunasta, którą Intel reklamuje jako "przełomową architekturę". W stosunku do 11. generacji wydajność na rdzeń ma podskoczyć o 20% oraz być dwukrotnie większa przy zadaniach wymagających wielu rdzeni. Przeciek dotyczy konfiguracji i mówi nam, że pojawią się następujące wersje:

S1 i S2 - procesory desktopowe. S1 ma mieć 8 wysokowydajnych rdzeni Golden Cove oraz 8 rdzeni Gracemont . S2 to słabsza propozycja - sześć rdzeni Golden Cove i... tyle.

oraz 8 rdzeni . S2 to słabsza propozycja - sześć rdzeni Golden Cove i... tyle. P1 i P2 - procesory mobilne. Tutaj konfiguracja prezentuje się następująco: P1 - 8 rdzeni Gracemont i 6 Golden Cove, P2 - 8 rdzeni Gracemont i 2 Golden Cove.

Procesory desktopowe potrzebują socketu LGA1700 i mają interfejs PCIe 5.0. Ma pojawić się także seria HX. Są to układy o dużej wydajności z kośćmi w sockecie BGA. Mają być następcami serii HK i stać konkurencją dla układów Ryzen HX. Pojawią się w drugim kwartale 2022, a ich TDP to 45-65 W.

Układy Raptor Lake z ośmioma i szesnastoma rdzeniami zadebiutują w okresie wakacyjnym 2022 roku. Są również przeznaczone dla socketów LGA1700 i mają mieć rdzenie Raptor Cove, które zastąpią Golden Cove oraz Gracemont. Ta 13. generacja ma mieć w każdym modelu 8 sztuk tych drugich.

Źródło: VideoCardz