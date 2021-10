Intel Alder Lake - już wszystko jasne. Znamy ceny i specyfikacje

Podczas konferencji Intel Innovation zaprezentowano w końcu oficjalnie nową rodzinę procesorów. Oto Alder Lake.

Intel Alder Lake to 12. generacja procesorów. Flagowcem jest model Intel Core i9-12900K, nazwany przez producenta "najlepszym procesorem gamingowym na świecie". W pierwszej fali pojawiło się sześć układów. Dla porównania - przy premierze 11. generacji, czyli Rocket Lake, zaprezentowano aż 19 procesorów. Nie zapominajmy jednak, że to tylko początek. Cała rodzina Alder Lake ma mieć łącznie 28 propozycji dla użytkowników.

A oto nowe procesory. Dlaczego tylko trzy? Otóż każdy model ma dwa warianty - K i KF. K - to układ z odblokowanym mnożnikiem, dzięki czemu można podkręcać dany układ. KF - to samo, jednak oznacza układ bez zintegrowanej grafiki.

Core i9-12900K : 16 rdzeni/24 wątki (8 wysokowydajnych rdzeni 3,2 GHz (podstawowo)/5.2 GHz (turbo), 8 niskoenergetycznych rdzeni 2,4 GHz (podstawowo)/3.9GHz (turbo);

: 16 rdzeni/24 wątki (8 wysokowydajnych rdzeni 3,2 GHz (podstawowo)/5.2 GHz (turbo), 8 niskoenergetycznych rdzeni 2,4 GHz (podstawowo)/3.9GHz (turbo); Core i7-12700K : 12 rdzeni/20 wątków (8 wysokowydajnych rdzeni 3,6GHz /5,0 GHz, 4 niskoenergetyczne rdzenie 2,7 GHz/3,8 GHz)

: 12 rdzeni/20 wątków (8 wysokowydajnych rdzeni 3,6GHz /5,0 GHz, 4 niskoenergetyczne rdzenie 2,7 GHz/3,8 GHz) Core i5-12600K: 10 rdzeni/16 wątków (6 wysokowydajnych rdzeni 3,7GHz /4,9 GHz, 4 niskoenergetyczne rdzenie 2,8 GHz/3,6 GHz)

Foto: Intel

Dlaczego Core i9-12900K to najlepszy procesor do gier? Jak uzasadnia Intel, procesory nowej generacji mają rdzenie mogące wykonywać symultanicznie wiele zadań. Ponadto obsługa pamięci DDR5 znacznie zwiększa szybkości ładowania danych. Poniższy wykres pokazuje porównanie w grach z AMD Ryzen 5950X. Karta graficzna to RTX 3090 przy rozdzielczości 1080p na ustawieniach Wysokich.

Foto: Intel

Ceny producenta za poszczególne procesory prezentują się następująco:

Core i9-12900K - 589 dolarów (ok. 2350 zł);

Core i9-12900KF - 564 dolary (ok. 2250 zł);

Core i7-12700K - 409 dolarów (ok. 1630 zł);

Core i7-12700KF - 384 dolary (ok. 1530 zł);

Core i5-12600K - 289 dolarów (ok. 1150 zł);

Core i5-12600KF - 264 dolary (ok. 1050 zł).

Do sprzedaży procesory Alder Lake trafią już 4 listopada.

Źródło: PC World