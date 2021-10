Intel Alder Lake - materiały marketingowe trafiły do sieci

Krótko przed oficjalnym rozesłaniem do mediów, materiały promocyjne 12. generacji procesorów Intela trafiły do sieci. Czy zdradzają nam jakieś nowe informacje na ich temat?

Materiały potwierdzają nam specyfikację procesorów Intel Alder Lake, jaka wcześnie pojawiała się w wyciekach. Czyli - Core i7-12700K będzie mieć 12 rdzeni obsługujących 20 wątków i 25 MB całkowitej pamięci cache. Podstawowa częstotliwość taktowania to dla SKU to 2,7 Ghz, zaś w trybie boost sięgnie 3,8 GHz. Intel Core i5-12600K to dziesięć rdzeni i obsługa 16 wątków, oraz 20 MB całkowitej pamięci cache. Z materiałów dowiadujemy się, że seria K jest dedykowana gamingowi i w nim wypadnie najlepiej.

Przeciek pokazuje nam także trzy nowe płyty główne MSI Z690: Tomahawk, Pro oraz Force. Oczywiście pozwolą one na pełnię wydajności nowych Inteli. A wracając do procesorów - wciąż nieznana jest specyfikacja flagowca, czyli i9-12900K. Jednak specyfikacje pozostałych pozwalają nam mniej więcej przypuszczać, że będzie tam co najmniej 14 rdzeni.

Źródło: VideoCardz