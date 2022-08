Intel Arc A380 trafia do sprzedaży. Cena zaskakuje

Karta graficzna ma przyjemną cenę, ale jaka jest jej specyfikacja?

Intel Arc A380 to układ dedykowany osobom, które nie chcą wydawać na kartę graficzną majątku, a chcą mieć po prostu solidny układ do codziennego użytkowania komputera. Intel zaprezentował kartę już dwa miesiące temu, jednak dopiero teraz trafia na pierwszy rynek - są nim oczywiście Stany Zjednoczone. W chwili obecnej ich dystrybutorem jest tylko ASRock. Mamy tu jeden wiatraczek z mechanizmem wyłączania się, gdy nie wykonuje ciężkich zadań, 6 GB pamięci GDDR6 oraz złącze PCIe 4.0. Układ ma trzy wejścia DisplayPort 2.0 i pojedyncze HDMI 2.0.

Oficjalna nazwa układu to ASRock Challenger Arc A380 i został wyceniony na 139 dolarów, czyli ok. 670 zł. To bardzo przyjazna cena, ale konkurencja - czyli AMD oraz Nvidia - mają również swoje tanie odpowiedniki. Jak sprawdzi się Arc? Tu musimy zaczekać na wyniki testów i porównań. Co jednak należy zauważyć to fakt, że karta ta wymaga płyty głównej i procesora wspierających Resizable BAR. Oznacza to, że będą działać z systemami obsługującymi procesory Intela od 10. generacji wzwyż (serie płyt 400, 500, 600) oraz AMD Ryzen 3000 i płytami AMD X570.

Zobacz również:

Źródło: Neowin