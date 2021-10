Intel: Arc umożliwi kopanie kryptowalut. Górnicy mogą się cieszyć?

Raja Koduri i Roger Chandler zdradzili więcej informacji na temat nadchodzących układów graficznych.

Informacje te pojawiły się w wywiadzie udzielonym serwisowi Gadgets 360. Przypomnę, że pierwszy układ Intel Arc nosi nazwę Alchemist i miał pojawić się w pierwszym kwartale 2022 roku, jednak ostatnie informacje mówią o przesunięciu daty premiery na drugi kwartał. Może być to związane z pracami nad zaplanowaną wersją mobilną Alder Lake. W wywiadzie zapytano Raję Koduri i Rogera Chandlera o kilka szczegółów na ich temat. Jedno z pytań dotyczyło zastosowania w kartach algorytmu ograniczającego kopanie kryptowalut, czyli odpowiednika rozwiązania LHR, jakie wprowadziła Nvidia.

I jak się okazuje - nie będzie niczego takiego. Ani też innego wymierzonego w górników mechanizmu. Ponadto nie powinno być problemów z dostępnością kart, co może być kluczem do sukcesu Arc na rynku. Zarówno AMD, jak i Nvidia przewidują, że problem z dostępnością ich układów potrwa do końca 2022 roku. To duża szansa dla Intela na zdobycie rynku - będzie przez jakiś czas praktycznie bez konkurencji. Aczkolwiek Koduri zaznacza, że Intel nie jest w stanie zapewnić, że zaspokoi popyt na nowe karty graficzne. Oprócz niego karty będą produkowane również przez kontrahentów, co poprawi sytuację układów na rynku.

