Intel Arc - zobacz, jak wyglądają gry przy użyciu karty Intela

W styczniu zadebiutuje pierwsza karta graficzna firmy Intel, a producent podgrzewa nastroje i pokazuje, jak sprawuje się w działaniu. Zobacz i Ty.

Prezentacja pokazana przez firmę Intel podczas The Game Awards podkreśla wszystkie najważniejsze cechy nowych układów. Widzimy podczas niej fragmenty różnorakich gier - od strzelanek fps po strategię. Ja przypomnę, że w pierwszym kwartale 2022 roku na rynek wejdzie pierwszy układ z rodziny - ma nazwę Alchemist. Jak donoszą przecieki, ma mieć wydajność na poziomie RTX 3070 Ti. Moment jej debiutu to zarazem dzień, w którym na rynku pojawi się trzeci duży gracz - rywal dla AMD i Nvidii.

Wracając do prezentacji - niestety, nie pokazano żadnych benchmarków ani parametrów konfiguracji układu, więc póki co nie możemy porównać go z innymi układami. Załączone zdjęcie pokazuje też inne produkty z logo Arc - czyżby Intel planował również linię desktopów, laptopów oraz monitorów? Trudno powiedzieć. Jednak trailer to dobitny dowód na to, że Arc jest już tuż-tuż.

Zobacz również:

Źródło: VideoCardz